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Odabrane kolekcije premium brendova sada do 50% povoljnije u XYZ Fashion Store!

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo/XYZ ||

Najbolji izbori ne prate prolazne trendove – oni postaju deo garderobera kojem se vraćate iz sezone u sezonu.

Upravo zato je letnji SALE u XYZ Fashion Store, radnjama idealna prilika da pronađete odabrane kolekcije premium brendova po cenama nižim do 50%.

Letnji SALE donosi pažljivo odabrane modele renomiranih svetskih brendova kao što su Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boggi Milano, AllSaints, Maje, Armani Exchange, Dsquared2, Joop! i mnogi drugi, prepoznatljivi po vrhunskom kvalitetu, sofisticiranom dizajnu i bezvremenskoj estetici.

Bilo da birate savršeno krojeno odelo, lagani letnji komplet, elegantnu haljinu ili aksesoare koji upotpunjuju svaki izgled, sada je pravi trenutak da pronađete premium modele koji će trajati mnogo duže od jedne sezone.

Posetite XYZ Fashion Store, Boggi Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije i iskoristite pogodnosti letnje selekcije uz cene niže do 50%.

XYZ Fashion Store – odabrani brendovi, bezvremenski izbor.

Foto: Promo/XYZ

Midi haljina | Ralph Lauren ; Ženska torba | Maje ; Ženske sandale | Armani Exchange ; Ženska marama | JOOP! Ženski sako | Maje

Foto: Promo/XYZ

Muška košulja | Emporio Armani ; Muške pantalone | BOSS ; Muške mokasine | Armani Exchange ; Muški kačket | JOOP!

Autor: Pink.rs

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