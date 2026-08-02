Proglašen najboljim ženskim parfemom ikada: Čista je elegancija, a i Srpkinje ga obožavaju

Ovaj ženski parfem je zvanično najbolji ikada - neprevaziđeni klasik koji je osvojio srca žena širom Srbije.

Parfem Black Opium brenda YSL osvojio je titulu za najbolji ženski parfem svih vremena, potvrdivši status modernog klasika.

Tim čuvenog modnog magazina Marie Claire posvetio je mesece pažljivom testiranju i proceni širokog spektra mirisa. Njihov rigorozan proces uključivao je opsežno prskanje, difuziju i mirisanje kako bi se u potpunosti osetio svaki miris.

Tim se uključio u burne diskusije o konkretnim beleškama, kako bi osigurao da je svaki aspekt temeljno razmotren. Da bi procenili performanse parfema u stvarnom svetu, takođe su sproveli testove u različitim društvenim situacijama, što im je omogućilo da vide kako se svaki miris ponaša u različitim okruženjima.

Pored toga, pažljivo su procenili dugovečnost svakog mirisa. Ovaj sveobuhvatan pristup je obezbedio da se samo zaista posebni mirisi uvrste na listu pobednika, piše Miss7.

Zašto se YSL Black Opium izdvaja iz gomile?

YSL-ov Black Opium osvojio je nosove i srca svojom jedinstvenom mešavinom nota. U gornjim notama je smeli akord crne kafe koji budi čula. Srce mirisa otkriva delikatan cvet narandže, koji mu daje dašak ženstvenosti i balansira intenzivan početak.

Autor: A.A.