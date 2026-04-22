Zašto muškarci obožavaju ženski vrat? Šokiraće vas razlog zbog koga ih izluđuje

Većinu muškaraca uzbuđuje ženski vrat, a stručnjakinje su sada objasnile zbog čega im je ovaj deo tela naročito privlačan. Evo zašto muškarci obožavaju ženski vrat.

U mnogim onlajn raspravama, muškarci navode da ih privlači kada partnerka podigne kosu ili je prebaci preko ramena. A neki ističu da im je posebno privlačno kada pokreti kose spontano otkriju vrat.

Terapeutkinja Kejt Kempbel navodi za „Metro“ da spoznaja da partnera uzbuđuje pažnja posvećena vratu može i sama po sebi da bude snažan izvor uzbuđenja. Naime, mnogi ljudi uživaju u dodiru ili poljupcima u tom području.

Terapeutkinja Hana Džekson-Mekkamli dodaje da vrat nije klasična erogena zona poput onih koje forsira popularna kultura, već diskretniji, suptilniji detalj koji može snažno da utiče na maštu.

Dr Hana objašnjava da smo navikli na „pornifikaciju“

svakodnevnog života, gde se naglašavaju očigledni seksualizovani delovi tela. Prema njenim rečima, većina ljudi ne živi u holivudskom idealu perfektnog izgleda. Zbog toga način na koji neko nesvesno izražava svoju senzualnost, primera radi, pokretima vrata, može da bude snažan izvor privlačnosti.

Drugi aspekat privlačnosti povezan je s ranjivošću vrata. Vrat se opisuje kao posebno osetljivo i izloženo mesto. Njegovo otkrivanje pred partnerom doživljava se kao intiman čin poverenja, gotovo kao mala tajna podeljena s voljenom osobom.

Kejt Kempbel podseća i na poređenje sa životinjskim svetom, gde mnoge vrste izlažu vrat kao čin poverenja. To kod partnera može podsvesno da izazove zaštitničke impulse i osećaj bliskosti. To može da bude jedan od razloga zašto muškarci obožavaju ženski vrat.

Može da bude ozbiljno

Stručnjakinje su govorile i o povezanosti između privlačnosti vrata i erotske asfiksije, odnosno gušenja tokom seksa. Navodi se da je jedno istraživanje iz 2024. godine pokazalo da je više od polovine ljudi, uzrasta između 18 i 35 godina, bar jednom pristalo na gušenje tokom seksa.

Međutim, naglašava se da ovakav oblik seksualne igre nosi ozbiljne rizike. Pa se tako spominju slučajevi u kojima su žene izgubile život zbog gušenja tokom seksa, te činjenica da je ova radnja u nekim slučajevima korišćena kao opravdanje za teška krivična dela.

Posebno se ističe važnost jasne komunikacije i poštovanja granica među partnerima, kako bi se uživanje odvijalo sigurno, uz obostrani pristanak.

Autor: D.Bošković