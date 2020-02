O njima se i dalje priča!

Iako estrada deluje kao mesto gde je sve sjajno i bajno, puno glamura i novca, a pevači i pevačice žive najboljim životom i svi sve vole, stvarnost je potpuno drugačija.

Od davnina je dolazilo do sukoba među pevačicama i pevačima, a neki od estradnih ratova trajali su veoma dugo i o njima se naširoko i naveliko pisalo i pričalo.

SLAVICA ĆUKTERAŠ I TANJA SAVIĆ

Pevačice Slavica Ćukteraš i Tanja Savić bile su prilično bliske tokom i nakon takmičenja u jednom muzičkom programu. Njihovo prijateljstvo je svima delovalo neraskidivo i bilo je teško zamisliti da išta može da ih rastavi. Međutim, odjednom se sve promenilo, a svi su komentarisali da je razlog tome muškarac. Navodno, Slavica je bacila oko na Tanjinog tadašnjeg dečka. Međutim, ni jedna ni druga ovo nisu demantovale ni potvrdile, a pre nekoliko godina su se pomirile i danas su u dobrim odnosima.

LEPA LUKIĆ I SILVANA ARMENULIĆ

Preteča današnjih estradnih svađa, skandala i svega onog što svakodnevno gledamo u šou-biznisu moglo bi se reći da su bile Lepa Lukić i Silvana Armenulić - dve najveće jugoslovenske narodne pevačice, koje su u jeku popularnosti punile su novinske stupce zbog čestih prozivki i čarki. Javnost se tada zdušno zabavljala čitajući njihova međusobna podbadanja.Kako se navodi, pak, privatno Lepa i Silvana bile su dobre prijateljice! Njihov dogovor o međusobnom napadanju u medijima bio je isključivo radi zabave širokih narodnih masa, a s druge strane, obe su zahvaljujući tome dobile znatno na popularnosti, bile svesne toga ili ne.

MINA KOSTIĆ I INDIRA ARADINOVIĆ INDI

Pevačice Mina Kostić i Indi 2008. godine punile su novinske stupce kada su se fizički obračunale. Navodno, povod za svađu bio je to što se Indi tada zabavljala sa Mininim bivšim mužem Tiosavom Sretenovićem Tikom.- Indi mi je tada prišla i rekla da imam dobru pesmu, nakon čega sam joj ja rekla da se skloni i ostavi me na miru. Onda je ustala, zakačila me ramenom, nakon čega sam je šutnula. Tada smo počele da se tučemo, pa je Indirin rođak Đole Đogani došao da nas razdvoji. U afektu sam rekla da ću ih sve pobiti. Ne razumem šta je ona morala da mi prilazi i "čačka me", jer tri godine je prošlo od mog razvoda sa "onim žutim" kada se ona smuvala sa njim. On mi je uništio život! Koštao me je kuće, auta i nerava. Ona ima problem u glavi i pritom je polupevačica - ispričala je Mina u rijalitiju "Farma".

Očigledno je da su, obrni, okreni, muškarci uvek bili glavni razlog sukoba u pomenutim estradnim ratovima, a šta nas čeka u godinama pred nama, ostaje da vidimo.

Autor: Pink.rs