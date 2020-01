"Izgovarajte lepe stvari, jednog dana će biti kasno" Lekcije Dee Đurđević koje bi svi trebalo da naučimo u 2020.

View this post on Instagram

Mi smo ovako započeli Novu godinu ❤️ Volite se, grlite se, ljubite se, držite se za ruke... sve može da nestane u sekundi, a mnogo truda i ljubavi je potrebno da se bar nešto od toga postigne. Verute mi! Srećna vam Nova godina! 🎄❤️ #novagodina #2020 #prvijanuar #ljubav #sreca #drzimosezarukenapokon