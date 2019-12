O njenom životu mogao bi se snimiti film.

Kada čujete ime Mirjana Petričević verovatno će vam biti teško da se setite ko je ona, sve dok se ne pomene njen pesudonim Mira Kosovka, čiji je život bio je posut trnjem, prepun gubitaka i sirotinje.

U vreme stare Jugoslavije njen osmeh sve je bacao na kolena, a malo ko je znao da je u sebi krila veliku bol i tugu. Dok je bila dete bila je obučena kao dečak jer tako su je oblačili otac i braća. Majku nije imala - ubili su je Albanci, pa se 1999. godine preselila u Australiju, što se kaže trbuhom za kruhom.

- Muka me, sine, naterala da odem. Svi moji su izbegli iz Đakovice, niko nema para, niko te ne pita kako ti je... Kada su me pozvali ljudi iz Australije i pitali za koliko novca ću otići da radim, rekla sam im: “Koliko date.” Kad nemaš para, i sto maraka je mnogo. Otišla sam i ostala tamo - rekla je svojevremeno Mira, koja je pored majke izgubila i brata blizanca, posle čega je prestala da se bavi muzikom.

- Više nisam mogla da pevam, nije mi bilo ni do čega. Smrt brata me je potpuno uništila. I danas osećam veliku prazninu. Uvek je voleo da me vidi nasmejanu i lepu, zvao me je “Moj crni labude”... Posle njegove smrti bila sam emotivno ubijena, mislila sam da će mi biti lakše uz alkohol - priznala je pevačica u jednom intervjuu.

Danas njena jedina želja je da poseti rodnu Đakovicu.

- Volela bih da vidim svoju devojačku sobu, volela bih da vidim svoje ruže koje sam ja sadila ali... Neko drugi uživa, sve je naše ostalo dole, moje braće i moje. Nije baš lako ali Bože moj. Zidovi su zidovi i kuća je kuća, Bože moj, ali majku su mi ubili tada i to mi je najveća rana - rekla je ona svojevremeno u jednom TV intervjuu.

Autor: Pink.rs