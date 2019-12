ŠAŠIĆ PROGOVORIO O ĆERKINOJ VEZI SA FUDBALEROM, pa poručio: On joj nije prvi dečko, odrasla je i zna šta radi! (FOTO)

Željko ne želi mnogo da detaljiše o njenom ljubavnom životu.

Sofija Šašić (20) i fudbaler Nemanja Radonjić (23) uživaju u ljubavnoj romansi, a Sofijin otac Željko Šašić ne krije da je srećan zbog svoje naslednice.

Sofija i Nemanja ranije su bili prijatelji, a već nekoliko meseci su u vezi. Ipak, iako mu je drago što mu je ćerka srećna u ljubavi, Željko ne želi mnogo da detaljiše o njenom ljubavnom životu.

- O njenom emotivnom životu ne mogu mnogo da pričam, jer je to ipak njena privatnost na koju ima pravo. Samo mogu da kažem da sam kao otac srećan kada mi je dete srećno - rekao je Šašić, pa dodao:

- Kada je bila mlađa, bio sam kao Nikola Kojo u filmu "Mi nismo anđeli", ali Nemanja joj nije prvi dečko, tako da nema potrebe da se sada tako ponašam. Ona je odrasla i zna šta radi - izjavio je pevač.

Iako sve ide po planu, pa bi i neki viši stepenik kad je u pitanju Sofijin ljubavni život bilo za očekivati, Željko je otkrio da još nije spreman da postane deda.

- Za to niko nikad nije spreman, ali zar uopšte treba čovek da se sprema?! Klinci se danas stvarno mnogo mladi upuštaju u brak i rađaju decu, ali kad pogledam, i ja sam Sofiju dobio kada sam imao 28 godina, što je takođe rano ako me danas pitate. Kome ja mogu da pričam bilo šta, kad je ljubav jača od svega?! Šta bih mogao da joj kažem?! Kada dođe vreme za to, a doći će, osetiće sve sama - zaključio je Šašić.

