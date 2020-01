RUSVAJ U RANU ZORU! Nina i Mlađa ponovo ZARATILI, obezbeđenje moralo da ih razdvaja nekoliko puta! (VIDEO)

Napravili haos.

U sam cik zore, došlo je do žestoke svađe između Nine Babić i Mlađana Jovanovića, koji su već imali nekoliko sukoba tokom noći. Mlađa je probao da skine Ninu sa šanka, a ona ga je šutnula. On je otišao i požalio se Dalili Dragojević da ga je Nina šutnula zbog njegog supruga, a zatim se vratio kod Babićeve i nastao je haos.

Još jednom me tako povuci, glavu ću da ti slomim - rekla je Nina.

Moja devojka me je šutnula zbog Dejana u glavu - ispričao je Mlađa Dalili.

Makni mi se, dobićeš još jednu šamarčinu. Slino jedna šugava - pričala je Nina, pa zatim otišla do paba.

Nemoj da mi se unosiš u facu. Klošaru! - pričala je Nina kada je Mlađa došao do paba.

Udari me u glavu šljokaro jedna pijana - rekao je Mlađan.

Ko može meni da kaže da sam ja k*rva. Smrdo jedna - besnela je Nina.

Haos se nastavio u Beloj kući.

Udari me u glavu, k*rvetino jedna pijana - nastavio je Jovanović.

K*rvetino? Ko da mi kaže da sam k*rva? - upitala je Babićeva.

Pijanice jedna, trpim te tri sata - nastavio je Mlađa.

Marš, smrdo klošarska - odgovorila je Nina.

Tri meseca te čuvam ovde, udaraš me u glavu - zamero je Jovanović.

Zadrugari i obezbeđenje su ih sve vreme razdvajali, a takmičari su probali da smire Mlađu.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.