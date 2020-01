"PAPARACO LOV" OTKRIVA: Ana Mihajlovski se ne razdvaja od Vuka Kostića, prvi zajednički snimci Milice Todorović i Petra Strugara! (VIDEO)

Ne propustite novo izdanje emisije "Paparaco lov".

Nova doza skandala i tračeva sa javne scene očekuje vas i ove srede od 22 časa na TV Pink u emisiji “Paparaco lov”. Kroz aktuelne priče o poznatima će vas, kao i do sada, voditi poznato Pinkovo lice, Ana Pendić Radoš.

Milica Todorović raskinula je petogodišnju vezu sa koreografom Milošem Paunovićem i od tada je bila u medijskoj ilegali. Pevačica se posvetila karijeri, objavila je novu pesmu “Ljubav manje” I nije se oglašavala u medijima. Kao što je šokantna bila vest o raskidu sa Milošem, tako je javnost nedavno šokirala vest da je Milica posle šest meseci započela vezu sa glumcem Petrom Strugarom. Iako su želeli da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ekipa emisije “Paparaco lov” uspela je da ih uhvati, te ćete ove srede videti njihove prve zajedničke snimke.

I voditeljka Ana Mihajlovski pronašla je novu ljubav – glumca Vuka Kostića. Par do sada nije ni potvrdio ni demantovao vezu, ali najpoznatiji paparaci u Srbiji uspeli su da dođu do ekskluzivnih snimaka. Naime, nakon što su nekoliko dana pratili popularnu voditeljku, došli su do zaključka da gotovo svaki dan posećuje Kostića. Šta je kamera emisije “Paparaco lov” zabeležila, saznaćete več ove srede od 22 časa na Pinku.

Sanja Stanković šokirala je javnost kada je u prvoj sezoni najgledanijeg rijalitija “Zadruga” priznala da gaji sklonosti kao istom polu i kada je započela vezu sa Jovanom Tomić Matorom. Zanimljivo je da je njihova veza jedina koja je opstala nakon završetka rijalitija, a njih dve učestvovale su i u drugoj sezoni. U želji da obezbedi lagodan život za sebe i svoju devojku, Matora je ušla i u “Zadrugu 3”, potpuno nesvesna da bi ovogodišnje učešće moglo biti kobno za njenu vezu sa Sanjom. Naime, za reprizu Nove godine, u “Zadruzi” je nastupala Luna Đogani, a mnogi zadrugari su još u prvoj sezoni govorili da Matora gaji emocije prema njoj. Luna je često bila razlog žestokih svađa između Sanje i Matore, a kap koja je prelila čašu jeste to što je Ana Korać Matorinu narukvicu poklonila Luni. Od tada se spekuliše da je Sanja stavila tačku na vezu sa Matorom, a emisija “Paparaco lov” ju je uhvatila sa jednim fudbalerom. Da li je Sanja zaista rešila da raskine sa Matorom, otkriva emisija “Paparaco lov”.

Kroz 11. sezona emisije “Paparaco lov” imali ste priliku da vidite poznate u najbizarnijim situacijama, a i ove srede očekuju vas šokantni snimci. Nakon Dragana Stojkovića Bosanca i Viktora Savića, ekipa “Paparaco lova” uhvatila je i Đorđa Davida kako urinira na javnom mestu, a skandalozne snimke videćete već sutra uveče.

Mnoge poznate ličnosti odlučile su da zarađeni novac ulože u nekretnine, a sve je više onih koji su kupili stanove u elitnom naselju Beograd na vodi. Nakon Viki Miljković, “Paparaco lov” otkrio je da se i Radiša Trajković Đani uselio u stan u ovom luksuznom delu grada.

Očekuje vas još mnogo zanimljivih priloga, zato ne propustite “Paparaco lov” u sredu 22. januara od 22 časa na TV Pink!

Autor: M.Đ.