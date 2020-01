TUGA NE PROLAZI! Sloba objavio fotografiju sa preminulim ocem, a njegova poruka je pokazala svima koliko mu nedostaje! (FOTO)

Nije mu lako!

Pinkova zvezda Sloba Radanović započeo je ovu godinu sa tugom u srcu. Naime, baš na sam dan dočeka, 31. decembra, preminuo je njegov otac Dušan, a iako su znali da se to može desiti, ni on ni njegova porodica nisu mogli u potpunosti da budu spremni na to niti sada mogu da ga prežale.

Uskoro će Sloba sa porodicom obeležiti četrdesetodnevni pomen ocu, a kolika je njegova tuga i koliko mu otac nedostaje, najbolje je pokazao objavom na storiju.

Moj Duki - napisao je Sloba i stavio srce na fotografiju sa ocem.

Nema sumnje da je pevaču veoma teško, ali on i dalje hrabro korača, podignute glave jer bi to njegov otac želeo.

Autor: N. Vujčić