Na nagovor lekara pristao je da smanji želudac, kako bi svoju kilažu smanjio i uspeo da se vrati u normalu, a rezultati su već vidljivi.

Popularni pevač Darko Lazić nedavno je bio na intervenciji tokom koje mu je smanjan želudac, te više neće moći da jede kao ranije. Kako je kuburio sa viškom kilograma, Darko je odlučio da na ovaj način reši problem.

Darko je pre dve godine preživeo pravu dramu kada je u teškoj saobraćajnoj nezgodi zadobio ozbiljne telesne povrede. Nakon nekoliko operacija i terapija Darku najveći problem u oporavku predstavlja višak kilograma. Dijete nisu urodile plodom, a jedino rešenje u Darkovom slučaju bilo je da se podvrgne operaciji. Na nagovor lekara pristao je da smanji želudac, kako bi svoju kilažu smanjio i uspeo da se vrati u normalu.

Darko je potvrdio navode da je hirurškim putem na jednoj privatnoj klinici u Beogradu smanjio želudac.

- Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo - započinje priču Darko i dodaje:

- Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti - priča Lazić.

Operacija je trajala svega sat vremena, a Darko se brzo oporavio.

- Ceo zahvat je prošao bez problema, imam nekoliko malih rezova na stomaku. Pušten sam brzo kući, a posle nekoliko dana sam otišao na kontrolu. Verovali ili ne, sada ne mogu da jedem onu količinu hrane koju sam nekada znao da pojedem. Ako sam pre mogao da pojedem dva parčeta torte, sada je to polovina jednog - objašnjava pevač koji je zbog ove intervencije napravio manju pauzu sa nastupima, ali se posle sedam dana vratio standardnom ritmu života.

Inače, Darko je na merenju imao oko 130 kilograma, a ako se bude pridržavao režima koju su mu prepisali nutricionisti, trebalo bi do proleća da skine oko 30 kilograma, čemu se pevač posebno raduje.

Marina sve vreme uz njega

Sa Darkom je na operaciju išla i njegova verenica Marina Gagić, sa kojom ima sina Alekseja. Ona je sve vreme bila uz njega, kao i tokom postoperativnog perioda. Marina je Darku velika podrška u ostvarenju ciljeva, a on je nekoliko puta isticao da je veoma srećan što je našao baš nju.

