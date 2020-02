OVO JOJ JE JEDINI SPAS! Marina Visković posle raskida DESETOGODIŠNJE VEZE priznala: I dalje sam tužna, od prijateljica tražim savete! (FOTO)

Iako joj na ljubavnom planu ne cvetaju ruže, pevačicu raduju svi poslovni uspesi koji joj se ovih dana dešavaju.

Sa pevačicom Marinom Visković sreli smo se kako bismo sabrali utiske nakon objavljivanja singla "Napolje" koji za samo dva dana beleži više od 270 hiljada pregleda. Osim toga, porazgovarali smo i o njenom zdravstvenom stanju, nakon što joj je u januru pozlilo na nastupu, ali i o njenom brendu garderobe koju sve češće možemo videti na mnogim poznatim damama.

Prezadovoljna sam! Posle dužeg vremena sam snimila pesmu i reakcije su zaista fantastične i uživam ovih dana - rekla je Marina za naš portal o novom singlu pod nazivom "Napolje" i dodala:

Ja se stvarno nešto preterano ne razumem u te neke statistike, niti mi je važno. Meni je važno da deo populacije koja sluša mene, tj moja publika, mene prihvate kroz moje eksperimente muzičke, vizuelne i sve moje transformacije... Tako da mi je ta moja publika bitna. E sad, ne mogu ni svi da me slušaju pa mi nisu bitni pregledi. Naravno, lepo je kad me sluša što više ljudi, ali kod mene nema plaćenih pregleda. Sve je organski.

Jednu od haljina Marina Visković kreirala je i za Svetlanu Cecu Ražnatović koja je ovu zlatnu haljinu nosila na svadbi sina Veljka Ražnatovića. A nedugo posle Cece, istu haljinu ponela je Sajsi MC. Zanimalo nas je koja dama je, prema Marininom mišljenju, bolje iznela ovu smelu kreaciju:

- Njih dve ne mogu da uporedim. Ta haljina je rađena za Cecu. Sajsi MC opet ima poptuno drugi senzibilitet i ona je na svoj način specifična. Moj brend je nastao spontano iz nekog mog hobija i to će uvek biti moj hobi i nešto što mene opušta da radim. I jako sam srećna i ponosna što je to došlo do srca, ne samo mojih koleginica i poznatih ličnosti, nego i do običnih devojaka. Ja kao i u pesmama što sam uvek spremna na nešto drugačije i na neki izazov, tako i sa garderobom ću ostati pri stavu da radim nešto što niko drugi ne radi.

Garderobu koju kreira Marina neretko zna da ponese i Anastasija Ražnatović. Na Tviteru se često šale na račun ove dve pevačice da liče, te su ih prozvali i da imaju istog "plastičara". Viskovićeva kaže da i sama primećuje sličnost, ali joj se ne sviđaju zlonamerne opaske:

Ne bih komentarisala to zato što je ružno, uopšte taj komentar. A sličnost vidim, naravno, tamnopute smo obe, crnke i naravno da postoji neka doza sličnosti. To je sasvim normalno. Ne samo između nas dve, nego i između drugih devojaka.

Sredinom januara pevačici je pozlilo, pa je posle nastupa završila u Hitnoj pomoći.

Sada je dobro. Imala sam virus i baš mi je pozlilo. Imala sam nastup u Crnoj Gori, htela sam da se onesvestim, nisam mogla da udahnem vazduh i baš mi je bilo teško. I posle sam otišla u Urgentni. Morala sam da se izvinim svojoj publici zato što nisam dala svoj maksimum, prosto sam se mnogo mučila na bini. Oni to, hvala Bogu, nisu primetili, da sam bukvalno plakala na bini. Imala sam potrebu da to nadoknadim sledeći put i da odradimo nastup onako u punoj snazi - rekla je Marina Visković.

Atraktivna brineta nedavno je raskinula desetogodišnju vezu, a od ljubavnog kraha, kako je sama istakla, još uvek se nije oporavila

I dalje se osećam tužno, ali smatram da je u poslu jedini spas. Iz tog razloga sam se uposlila na svim poljima. Svoj fokus sam pomerila i biće na karijeri ubuduće. Još uvek nisam spremna za novu ljubav - priznala je Marina Visković za Pink.rs.

Posle Marininog raskida i pevačica Ljupka Stević stavila je tačku na ljubav koja je trajala 9 godina pa nas je zanimalo ima li neki savet za koleginicu.

Nemam savet za nju, sve je to individualno. Svako na neki svoj način prebrodi. Postoji period kada zaista treba da se osamite i da se zaključate u kuću i postoji period kada vam prija društvo, da izađete, da se proveselite, da prođe neko vreme. Ne znam, iskreno, prvi put sam u ovoj situaciji i ja tražim savete od prijateljica i one kažu da ću se samo jednom probuditi i da će sve nestati. Pa, videćemo - kroz smešak je rekla Marina.

Autor: J.V.