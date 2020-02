KO JE LOPOV?! Mensur se pravdao da nije kriv za KRAĐU, a onda je nastao još veći HAOS! Zadrugari nikada ovako nisu urlali (VIDEO)

Tenzija u Beloj kući ne jenjava.

U Beloj kući je u toku rasprava zadrugara zbog ukradenog krompira i luka. Sve sumnje su pale na Mensura Ajdarpašića, a on se ogradio da on nije taj koji je to ukrao.

U toku emisije je Mensur to stavio u ekonomsko dvorište i digao je na boks. Kada se emisija završila, nije bilo ni krompira ni luka - rekla je Mina.

Kunem se u brata da ne znam gde je krompir. Ja sam ostavio to na boksu gore, što znači da to može da skine samo neko ko je visok, ostali otpadaju. Plan jeste bio da se krompir sakrije u kese i odnese negde gde to neće niko naći - pričao je Mensur.

Mensur je tokom pretresa izašao napolje, vratio se posle nekog vremena, pričao nešto sa Minom i ponovo izašao. Dragana i Mina traže ono gde su ostavili i ne znaju gde je. Neko je otišao i uzeo džakove. Kada se završila emisija ni Dragana ni Mina nisu imale vremena da uzmu kese. Kafa je uzeta. Momci su doneli račun, htelu su po spisku, a vi ste počeli da se otimate - pričala je Zorica Marković.

Ja i Mlađa ćemo doneti ono što mi imamo, ali sve ostalo morate i vi izneti - rekao je Stefan Kandić.

Ukrali lopovi od lopova i sada su lopovi lopova krivi, a ne lopovi - pričao je Marko Đedović.

U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.