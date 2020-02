KARAMELU POZNAJEM 40 GODINA, A ON JE MENE BLOKIRAO! Nada Topčagić van sebe zbog ovoga: Mnogo me pogađa nepravda, neću da mu pravim reklamu! (FOTO)

Ovo od njega nije očekivala!

Poznata pevačica narodne muzike Nada Topčagić danas je bila gost u emisiji ''Premijera - Vikend Specijal'' kod Ognjena Nestorovića i Tijane Price. Oni su u studiju pričali o njenim velikim hitovima, a kad su je upitali da li postoji nešto što može da je slomi u njenom životu, budući da važi za jaku ženu, ona je otkrila nešto što je sve ostavilo u čudu.

Naime, Nada se požalila pred kamerama televizije Pink na problem sa Goranom Stojićevićem Karamelom, kog poznaje 40 godina. Kako kaže pevačica, on ju je blokirao na društvenoj mreži, što je nju veoma pogodilo.

- Ja sam stalno nailazila na neki zid. Ja sam se sinoć do 3, 4 ujutru borila sa Instagramom. Javili su mi da me je neko napao. Onda pogledam zašto bi to Karamela uradio? Neću da ga spominjem da mu pravim reklamu. Jako me pogađaju neke stvari. Mnogo me pogađa nepravda, nemoj me mučiti... Ne znam šta je bilo sa Karamelom, 40 godina se poznajemo, a on me totalno blokirao - rekla je Nada u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: M. K.