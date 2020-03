ŽESTOKE KRITIKE Seka očitala bukvicu kolegama koje snimaju pesme o KORONI (FOTO)

View this post on Instagram

Projekat "Korona" u 15 minuta 😂😆 Ono kad ti naleti inspiracija dok slusas vesti 😁 ....gledati do kraja!!! Krajnja reakcija nije namestena!!! 😂😂😂 . . #korona #ljubaperucica #corona #covid19 #virus #vucic #vesti #srbija #serbia #italy #kina #china #music #live #singer #sala #joke #zezamkrizu #haos #majkemi #maska #ceprodjebrzo #realnost