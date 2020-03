Prvi put progovorila o ovoj osetljivoj temi.

Kristina Kija Kockar bila je današnja gošća u autorskoj emisiji Sanje Marinković ''Magazin In''. Ona je tom prilikom govorila o mnogim intrigantnim temama iz njenog privatnog života, a prvi put je priznala da je razmišljala da, ukoliko se ne uda drugi put, bude samohrana majka.

Kockareva je otkrila da je u tome podržava i njena majka Nadica, koja je takođe nju sama odgajala, budući da nisu živele sa Kijinim ocem Milošem.

- Ja sam imala tu podršku od porodice, jer nema ko da me osuđuje. Ja sam bila sigurna da ću ja do kraja života da budem u braku i da se nikad neću razvesti, međutim, neka kletva je bačena na moju porodicu, i sa tatine i sa mamine strane... Kod nas sve majke rađaju žene i sve su razvedene. Kod nas je to normalno i meni je majka dala potpunu podršku, ako mi se ne desi drugi brak, da samohrano gajim dete - otkrila je Kija u ''Magazinu In''.

Autor: M. K.