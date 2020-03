''BIĆU TUŽNA KAD JA TO HOĆU, NIJE ME BRIGA KO ĆE ŠTA DA MISLI!'' Marina Visković ne krije da pati nakon RASKIDA, a ovo je imala da poruči NJIMA! (FOTO)

Nije mogla da prećuti.

Popularna pevačica Marina Visković nedavno je raskinula dugogodišnju emotivnu vezu sa Mirkom Vukovićem, a ona nije krila koliko joj je teško.

Ona je sada u emisiji ''Magazin In'' progovorila o tome da ne želi da se pretvara da nije tužna kada se tako oseća, pa je osetila potrebu da se obrati svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, koji joj svakodnevno upućuju poruke.

- Moram da iskoristim priliku da se obratim svojim pratiocima na Instagramu. Ja sam snimila neki stori gde sam slušala neke tužne pesme i ljudi su stekli utisak da sam ja jako tužna. Mnogo sam poruka dobila: ''Nemoj da budeš tužna, digni glavu gore''. Mene je tu u stvari pecnulo... To je ono nemoj da vide da si tužna, budi lavica. Ja kažem: ''Ljudi, koga lažete?''. Ja ću da budem tužna kad hoću da budem tužna. Šta me briga ko će šta da misli. Ako ću ja da fingiram da sam srećna da bi neko ko mene ne voli jedva čekao da ja budem tužna, onda sam ja ista kao i on. Ja uopšte nemam problem da kažem kad sam tužna - rekla je Marina u ''Magazinu In''.

Autor: Pink.rs