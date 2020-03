View this post on Instagram

“Zatočena” sam u Beogradu, jer sam došla za svojim sinom, kojeg još nisam vidjela... Ali jutros moj Zagreb, potres... Sve plače u meni... Hvala liječnicima, vojsci, vatrogascima i hvala i bravo BBB-ima koji su se odmah organizirali i pomagali bebama i rodiljama u Petrovoj bolnici. Budimo solidarni, samo to je sada važno. Budimo ljudi u ovo neljudsko vrijeme.