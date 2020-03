Burna noć na imanju.

Veza Filipa Đukića i Ive Grgurić bila je u krizi ovih dana, a rasprave su nastavljene i sinoć tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem".

U Beloj kući sinoć je razotkrivena Iva koja je izbačenoj Nataši Radan poručila da se čuje sa njenim bivšim dečkom Marinkom i sazna da li je se u redu. Grgurićeva je ovo, naravno, negirala.

Nakon ovog otkrića, reč je data i Filipu Đukiću koji nije krio ljutnju na svoju devojku te je bez dlake na jeziku sve prokomentarisao.

I kako to obično biva u "Zadruzi 3", uvek je još neko od cimera umešan u ljubavnu vezu te je o Ivinim lažima svoj sud bila pozvana da da i Jovana Tomić Matora.

Sve ovo potreslo je Ivu te se tokom reklama jadala Maji Marinković rekavši da joj je jedino stalo do mišljenja Filipa Đukića.

Ni nakon što su završili svoja izlaganja, Filip i Iva nisu mogli da se suzdrže te su se raspravljali dok su drugi učesnici rijalitija imali reč.

Nakon više pokušaja da ubedi Filipa u svoju iskrenost, Iva mu je odbrusila da više ne želi da se pravda.

Pun mi je k*rac više toga da li su mi se javile emocije ili ne. Pre Zadrugovizije i tokom smo se poljubili, nakon toga smo krenuli ti i ja. Ja sam ti rekla da nemam emocija prema Stefanu, šta ti tu nije jasno? Ne vraćaju mi se nikakve emocije! Dobro, nemoj da mi peglaš živce, idi u p*čku materinu više - izjavila je Iva.

Da je kraj njihovoj vezi Filip je Ivi stavio do znanja i demonstrativnim napuštanjem crnog stola. On je tom prilikom otišao do spavaće sobe, tačnije garderobera i presvukao svoju odevnu kombinaciju.

Nakon svega, Iva se u izolaciji žalila svom drugu Stefanu Kandiću Kendiju.

Kao potrčko Iva je ovu noć provela u sobi za izolaciju, a to joj je dobro došlo, da se osami i čita čestitke koje je dobila za rođendan. Među njima je, reklo bi se, i čestitka bivšeg dečka.

Ipak nije mogla mirno da zaspi već je sa Mićom razgovarala o Filipu i tome gde bi on mogao da se nalazi i sa kim u tom trenutku.

Kako će se situacija između Ive i Filipa dalje odvijati, kao i da li će uspeti da prevaziđu ovu krizu, videćemo u danima koji su pred nama.

Autor: J.V.