Krenuće vam voda na usta kad vidite šta je pripremila poznata fokerka!

Pevačica Jelena Kostov, otkad je proglašeno vanredno stanje u Srbiji 15. marta, dane provodi u strogoj izolaciji. Kako kaže za Pink.rs u potpunosti se posvetila porodici i kućnim poslovima, a rešila je i da usavrši svoje kulinarsko umeće, te svakodnevno za svoje najmilije priprema raznorazne ukusne đakonije.

Jelena se priključila našoj akciji i sa našim čitaocima podelila svoj tajni recept za mnogima omiljenu poslasticu - za savršene princes krofne.

- Ja uglavnom volim da kuvam ona starinska, tradicionalna srpska jela, kao što su naše majke i bake kuvale. Mnogo toga me je naučila i gazdarica stana u kojem sam živela u Nišu. Od nje sam pokupila baš mnogo dobrih trikova. Posle sam sama počela da kuvam. U poslednje vreme sam stalno na vezi sa mojom kumom iz Niša od koje sam i uzela ovaj recept za princes krofne - počinje priču za Pink.rs Jelena i otkriva šta najčešće priprema za svoje najmilije otkad je u našoj zemlji zavladala epidemija koronavirusa.

- Otkad smo u izolaciji, ja po ceo dan nešto kuvam... Gledam da kuvam malo manje te kalorične hrane, da se ne bismo svi ugojili dok traje vanredno stanje. Gledam da malo više kuvam zdravu hranu i sa interneta skidam te recepte. Preferiram integralno brašno, salate, a čorbice pravim najbolje. U tome sam ekspert. Svi koji su ih probali kažu da su savršene. Volim da pravim i španske pite, carske pite... Kad je muž u pitanju, to mora da bude neko meso, to pod obavezno. Znači meso na sve načine kad spremam za muža. Do sada sam najmanje pravila kolače, ali sada kako su mi princes krofne ispale fenomenalno, češće ću ih praviti - rekla je zgodna pevačica za naš portal i otkrila po kom receptu ona priprema ovu poslasticu.

- Ove princes krofne su tako savršene... A sve što vam je potrebno od namirnica jeste: 200 ml vode, 100 ml ulja, 150 grama brašna, prašak za pecivo, četiri jajeta. Za fil vam je potrebno: 800 ml mleka, pet kašika brašna, šest kašika šećera, dve kesice vanil šećera, četiri žumanca i 150 gr putera. Moja tajna je u tome što ja pripremim testo uveče i stavim ga da odstoji do jutra. Sutradan kad izvadim tu smesu iz frižidera dodajem po receptu šećer i margarin i onda sve to lepo pomešam i vratim u frižider da se stegne još malo. Probajte i vi! - poručuje Jelena, a u nastavku pogledajte kakva je ona domaćica:

Autor: M. K.