Da li ova zena,koja je kardiolog svetskog glasa,jedan um...zena koja dnevno spasava na desetine zivota i tako decenijama ,moja tetka,TREBA DA UMRE...ZBOG POLUSVESNIH LJUDI,KOJI NE MOGU DA SEDE KOD KUCE...p.s.tetka izvini ali morala sam da postavim ovo...a postavicu i drugu tetku takodje medicinskog radnika...