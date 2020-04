Prati sve što se dešava u "Zadruzi", a zna i zašto je njegov brat burno reagovao!

Odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša svakodnevno intrigira, kako njihove cimere, tako i gledaoce najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruga". Dok neki tvrde sa sigurnošću da je Maja zaljubljena u Janjuša, njih dvoje o svojim emocijama još nisu progovorili, te insistiraju na tome da su samo dobri prijatelji.

Zbog svega što se izdešavalo prethodnih dana, mi smo stupili u kontakt sa Borisom, Janjuševim rođenim bratom, a on nam je prvo prokomentarisao sukob koji su imali Tara Simov i Maja Marinković, a u koji se Janjušević umešao i na kraju izvukao deblji kraj.

- Njegova svađa sa Tarom je bila bespotrebna, trebalo je da pusti Maju i Taru da se raspravljaju. Ali opet, sa druge strane, moram i da ga odbranim, već su sedam meseci tamo i sve su više nervozni i sad svako na svakog može da udari i da bude diskvalifikovan. Mislim da je on zbog toga i reagovao, da se njih dve ne bi pobile - kaže Boris i otkriva da li misli da je Maja zaljubljena u njegovog brata:

- Maja i on provode previše vremena zajedno, iskreno, ono što sam ja do sada video, ne deluje mi kao da je to nešto više od prijateljstva, ja mislim da je moj brat zaslužan za to što su i Maja i Ivana (Šopić) toliko dugo u Zadruzi. On je najviše popi*deo zbog toga što je kažnjen mesečnim honorarom. Sad, da li se Maja zaljubila u njega ili nije, ne znam... Možda ona sve ovo namerno radi. Maja je zaje*an igrač. On se distancirao, ali mislim da će nastaviti da se druže.

Na samom kraju, Boris nam je otkrio da je stalno u kontaktu sa Markovom ženom Enom, ali da njih dvoje ne komentarišu dešavanja u Zadruzi.

- Ena nije bila za to da on uđe. Kaže da ne prati "Zadrugu". Čujemo se, ali o rijalitiju stvarno ne pričamo - zaključio je Boris.

Autor: Nemanja Vujčić