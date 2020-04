SVE TO URADI ZA 20 MINUTA! Goca Tržan otkrila šta ''KAO LUDA'' RADI U IZOLACIJI, a nije u pitanju kuvanje! (FOTO)

View this post on Instagram

#ostanikodkuće #stayfit #home #workout Ne vredi,Igor @magnafitbg mi ne da da predahnem, vezbam ko luda i u izolaciji. Danas odradila 40 vezbi za 20 min,svaku po 30 sekundi,bez odmora. Pa onda moze lepo i da se klopa... 💪🏻💪🏻💪🏻