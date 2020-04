KAJA SLAVI DVA USKRSA Pevačica s dečkom praznuje daleko od Srbije, evo i gde

Pevačica Kaja Ostojić trenutno je u karantinu u Francuskoj, gde uživa sa ćerkom Nikolinom i dečkom Mateom, zbog kojeg slavi dva Uskrsa - katolički i pravoslavni.

- Uglavnom zajedno učestvujemo u spremaju uskršnjih jela jer mislim da je to prorodični praznik i da svako na svoj način treba da doprinese. To ne mislim samo za Uskrs već i generalno. Ovde nemamo preteran izbor boja i dekoracija za jaja, ono što je bilo ja sam nabavila i moja jaja su prilično prosta - šarena i malo zlatna. Ove godine i katolički i pravoslavni Uskrs slavimo, pa će kod nas to potrajati - kaže pevačica.

Autor: D.T.