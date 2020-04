Pevačica uživa u vremenu koje provodi sa ćerkom i ne pada joj teško izolacija.

Mina Kostić vreme u karantinu provodi sa ćerkom Anastasijom. Kako je sama istakla, njih dve uživaju u zajedničkim trenucima i radu za školu, ali često vole da vreme provode i u kuhinji gde nastaju preukusni obroci. Popularna pevačica priključila se akciji Pink.rs našim čitaocima otkrila recept za idealan ručak.

Za pilav je potrebno: - 2 kašike maslinovog ulja - crni luk i praziluk - jedno belo meso - šoljica pirinča - jedna tikvica

- E ovako, danas sam spremala pilav a recept je sledeći: u šerpicu dodam malo maslinovog ulja, to dođe oko 2 kašike, zagrejem i dodam iseckani crni luk i praziluk to se dinsta par minuta, dodam iseckano jedno belo meso na kockice i to dinstam nekih 10 minuta... Dodam malo vodice, u blender ubacim šargarepu, celer, zelen. Izblendirano dodam u šerpicu i to se dinsta nekih 5 min, posle toga ubacim pola šolje pirinča i prelijem s vodom i ostavim da se sve krčka na tihoj vatri i pred sam kraj dodam i jednu izrendanu tikvicu... I to je gotovo! Jako je ukusno a i moje dete obožava. Uz ovo preporučujem i salatu, a ovog puta smo spremile ajsberg, šargarepa, i mladi kupus, isceđen limun , maslinovo ulje i malo soli - otkrila je Mina recept za savršen ručak.

Kako što većina ljudi obožava da se nakon ručka zasladi, Mina Kostić je sa nama podelila i recept za vanilice od kojih polazi voda na usta.

Za posne vanilice potrebno je: - 200gmargarina - 80g šecera u parhu - malo narendane kore limuna - 3-4 kašike isceđenog limuna - 50g mlevenih oraha - 350g brašna - malo džema po želji - 1 vanilin šecer - šećer u prahu

Margarin i šečer u prahu sjedinimo, može ručno ili mikserom. Zatim dodajemo malo rendane kore od limuna, 3- 4 kašike soka od limuna, vanilin šecer, i 50g oraha dodajemo postepeno brašno lepo sve sjedinimo i razvučemo testo oklagijom na oko 5 mm debljine. Vanilice možemo da dobijemo u kojem god obliku želimo, ja sam odabrala cvetić, a može da vam posluži i obična čašica za rakiju. Kada ih napravite, ređajte ih u pleh koji je prethodno namazan uljem ili puterom i dodati papir za pečenje. Peći ih u rerni na 180 stepeni od 7- 9min. Kad se ohlade premažemo ih džemom, ja koristim od šipka, umuljate ih u šecer u prahu i uživajte! Prijatno! - rekla je Mina Kostić.

Mi smo jedno vreme bile kod brata, sada smo u stanu. Pa, lepo nam je, ja odem kada mi nešto zatreba do prodavnice, ali prođe i po celih nedelju dana jer imamo sve. Moja ćerka lepo uči i ja sa njom, imaju dosta da rade i nekako nam prođe vreme. Jeste da nam fali da se družimo, idemo u školu itd., ali što se mora nije teško. Najbitnije je da što pre prođe, da dođe na svoje sve i da budemo zdravi - rekla je Mina za kraj razgovora za Pink.rs.

