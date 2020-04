Svakog dana na portalu Pink.rs vam donosimo nove slatke i slane đakonije koje vam predlažu naše poznate ličnosti.

S obzirom na to da je u Srbiji na snazi vanredno stanje, te da je propisan niz mera kako bi se sprečilo širenje zaraze virusom COVID-19 i da je potrebno da ostanemo u svojim kućama, mnogi od nas provode dosta vremena u kuhinji.

Zato je portal Pink.rs pokrenuo akciju "Poznati kuvaju za vas" kako bismo vas inspirisali i možda dali ideju šta možete da spremite, a što odavno niste. Pevačica Slavica Ćukteraš vam predlaže BAJADERU.

- Iskrena da budem, ja ne volim preterano da kuvam, iako smatram da sam dobra u tome, ali ima par stvari koje volim da jedem i koje stalno spremam. Bajadera je jedna od njih, relativno se brzo sprema i preukusno je. U vreme kad iz kuće ne treba izlaziti, ne možemo da kupujemo slatkiše u prodavnici ili poslastičarnici, ovo je prava zamena. Naravno, sada na internetu postoji puno sajtova koji nude razne stvari, a ja sam recept za ovu bajaderu pronašla na jednom od njih i pokazao mi se odličnim - poručila je Slavica.

POTREBNO VAM JE:

- 100 grama čokolade

- 200 grama mlevenih oraha

- 250 grama keksa

- 400 grama šećera

- 200 grama maslaca

- 200 ml vode

ZA GLAZURU:

- 100 grama čokolade

- 3 kašike ulja

PRIPREMA

- Šećer i vodu stavite na ringlu da se to prokuva dok ne bude gusto kao med. Zatim sklonite sa ringle i dodajte maslac i mešajte dok se on ne istopi. U tu smesu dodajte mlevene orahe i keks i mešate dok se sve lepo ne sjedini. Smesu podelite na dva jednaka dela, pa u jedan od njih stavite 100 grama otopljene čokolade. Onda u pleh stavite papir za pečenje, sipate onaj deo sa čokoladom, zatim svetli deo i odozgo čokoladnu glazuru. Kada se sve to ohladi i dobro stegne, sečete i uživate - poručila je Slavica.

Autor: N. Vujčić