PINK.RS I POZNATI U AKCIJI: Ostani kod kuće i spremi omiljeno jelo! BRZE TORTILJE NA ILDIN NAČIN! (FOTO)

Svakog dana na portalu Pink.rs vam donosimo nove slatke i slane đakonije koje vam predlažu naše poznate ličnosti.

Otkako je u Srbiji proglašeno vanredno stanje, kako bi se sprečilo širenje zaraze virusom COVID-19, građani Srbije vreme provode u svojim domovima. I oni koji rade i koji ne rade od kuće, vreme u svojim domovima prekraćuju na zanimljive načine, a jedan od njih je i kuvanje.

Zato je portal Pink.rs započeo akciju "Poznati kuvaju za vas" a naša pevačica Ilda Šaulić vam preporučuje TORTILJE!

- Ovo je brz i lak obrok, jednostavan, a ukusan, pogotovo je dobar za one koji ne vole toliko vremena da provode u kući, a opet vole da pojedu nešto ukusno - rekla nam je Ilda, koja nam je istakla da vreme provodi u krugu porodice, a ukoliko mora da izađe, onda to čini onako kako je propisano - sa zaštitnom maskom i rukavicama.

POTREBNO VAM JE:

- Tortilje

- Meso (Piletina ili po želji)

- Povrće, zelena salata

- Pavlaka

- Kečap i majonez.

PRIPREMA:

Meso iseckate na manje parčiće i ispržite po vašoj želji, onako kako to uvek radite. Zatim, stavite povrće na tortilju, zelenu salatu, preko stavite meso, nekoliko kašičica pavlake, a dobro je i kada pomešate kečap i majonez, pa to stavite odozgo. I to je sve što vam je potrebno. Prijatno i uživajte - poručila je Ilda svim našim čitaocima.

Svakog dana u 19 časova novi recept U narednim danima mnoge javne ličnosti će našim čitaocima poklanjati svoje recepte. Recepte poznatih možete pronaći na najbržem portalu Pink.rs svakog dana u 19 časova!

Autor: N. Vujčić