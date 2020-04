Pokazao koliko je vešt u kuhinji!

Mlada muzička zvezda Sloba Radanović pokazao je da nije samo vešt sa mikrofonom u rukama! Naime, osim talenta za pevanje, Sloba može da se pohvali i talentom za kuvanje, a on je odlučio da se priključi našoj akciji i sa našim čitaocima podeli svoj omiljeni recept za jelo koje često priprema tokom dana koje provodi u izolaciji.

Popularni pevač poručuje svima da ostanu u svojim kućama i probaju da pripreme jednostavno jelo od krompira, ali na njegov način.

Potrebno vam je: - 4 veća krompira - 2 veće šargarepe - 2 roštiljske kobasice - malo vegete - malo maslinovog ulja

- Četiri veća krompira oljuštiti, oprati, iseći na kriške. Dve veće šargarepe oljuštiti i iseći na krugove. Naravno i oprati. Sve to posuti vegetom i maslinovim uljem. Mešati rukama dok sve ne bude začinjeno i nauljeno. Oprati ruke. Rasporediti sve to po plehu. Dve rostiljske kobasice iseći na pola i izbockati ih nožem. Te četiri kobasice rasporediti precizno na istom rastojanju po plehu preko krompira i šargarepe. Peći 15-20 minuta na najjačoj vatri. Obično okolo izgori pa morate da stružete nožem kako biste odlepili od pleha, ali ukus je savršen. Uz to servirati salatu od paradajza. Preko paradajza staviti so i bosiljak - otkrio je Sloba svoj recept za Pink.rs, a u nastavku i pogledajte šta je to ovih dana nastalo u pevačevoj kuhinji.

Svakog dana u 19 časova novi recept U narednim danima mnoge javne ličnosti će našim čitaocima poklanjati svoje recepte. Recepte poznatih možete pronaći na najbržem portalu Pink.rs svakog dana u 19 časova!

Autor: M. K.