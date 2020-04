Pevačica Vesna Đogani ove godine Uskrs sa porodicom slaviće skromnije nego ranije.

Kako je ispričala, situacija oko koronavirusa umnogome je uticala na proslavu velikog hrišćanskog praznika, koji se do sada u njenom domu slavio "na veliko".

Ove godine je sve skromnije s obzirom na to da smo u karantinu već mesec dana. Počeo je policijski čas koji će trajati do utorka, tako da nećemo ići nigde, niti će nam bilo ko dolaziti. Veliki problem je ove godine bio i pronaći jaja. Ja sam navikla da preko 50 jaja ofarbam, ovaj put je to skromnije. To je u redu. Mirno je sve, mirno jutro. Uglavnom sam svih ovih godina farbala jaja četvrtkom, zato što bih uglavnom petkom i subotom radila. Ove godine je to izuzetak zbog cele ove situacije - ispričala je Vesna i dodala da je juče, pre policijskog časa, iskoristila priliku da sa suprugom Đoletom i decom prošeta, a za naredne dane već imaju planove.

- Atmosfera je skroz simpatična. Veselo je kod nas, malo haos, malo jurnjava po kući. Iskoristili smo do pet sati da se prošetamo, napravila sam veoma ukusan ručak, za večeru ćemo naručiti neku hranu i odmoriti se do utorka. U planu nam je da očistimo terasu i sredimo sve po kući, stvari koje smo do sada zaobilazili, imamo dve, tri fioke, koje su nam poslednja rupa na svirali - rekla je Vesna.

