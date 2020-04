ON JE NIJE PODRŽAO! Neda Ukraden odgovorila Lukasu, pa priznala zbog čega je od države TRAŽILA POMOĆ

Veliku pažnju privukao je apel Nede Ukraden da država osim preduzećima, privrednicima i biznismenima pomogne i pevačima, koji nemaju teze otkako je uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa.

I dok su je mnoge kolege podržale, Aca Lukas iskreno je priznao da smatra da pevačica nije u pravu zbog toga što pevači zarađuju mnogo više nego drugi, te da bi oni trebalo da pomažu, a ne pomoć da traže. Posle njegovog komentara, ponovo se oglasila Neda i objasnila šta

- Kada sam rekla da bi trebalo pomoći pevačima, nisam mislila konkretno na sebe, nego sam govorila u ime branše. Nije mali broj ljudi koji živi od ovog posla, tu ima više od 10.000 pevača, muzičara... Postoje obični muzičari koji ne rade za velike honorare. Njima je potrebna pomoć, jer ne rade i verovatno ne rade već neko vreme. Ti ljudi imaju porodice koje izdržavaju, možda nekoga u porodici ko je bolestan i tu treba novac za lekove, terapije... Ljudima treba pomoći za normaln život. Ne ulazim u tuđe novčanike, niti me to zanima. Ako bude neka vrsta pomoći, da se ne bi Lukas prepao, ja neću aplicirati za bilo kakve kredite ili bilo kakvu pomoć, meni to nije potrebno. Ne ljutim se na Lukasa, ali nisam govorila u svoje ime, već u ime branše i drugih koji nemaju priliku da potraže pomoć. Mislim tu i na dramske umetnike - objasnila je Neda.

Autor: D.T.