VEĆ TRI GODINE SAM U SAMOIZOLACIJI, daleko od ljudi i bespotrebnih dešavanja: Ispovest Elene Karić vas neće ostaviti ravnodušnim (FOTO)

Vec tri godine sam sporadicno u nekoj vrsti dobrovoljnog tihovanja. Danas, modernim jezikom to bi nazvali samoizolacija. Daleko od ljudi i bespotrebnih desavanja. Nemam televizor i ne citam stampu. Zivim na selu i u dzungli. Na dva razlicita kraja sveta. Komuniciram sa elementalima i informisem se iz Univerzalnog polja znanja. Jedino te vesti smatram relevantnima jer rezonuju sa mojom intuicijom. Deset godina sam na putu duse, van sintetickog matriksa. Brala sam na njemu razne plodove unutrasnjeg rasta, sakupljala znanja i inicijacije-homeopata, holisticki nutricionista, reiki master, matrix reimprinting terapeut, somatic consent i tantra ucitelj, su jok prakticar, shamanic energy healer sound healer, interspecies communicator.. Svaki nas izbor i onaj najmanji, je doprinos stvarnosti u kakvoj zelimo da zivimo. To nikada nije bilo ociglednije nego sada. Da li svojim izborima podsticemo zivot ili smrt? Da li jedemo bezivotnu GMO (genetski modifikovanu) i procesovanu hranu nije samo glas za ili protiv naseg licnog zdravlja i zivota vec i celokupnog eko sistema. Da li kupujemo fency brendove- nekada sam i sama bila u tom ludilu, i time doprinosimo strahovitom zagadjenju planete, voda i radjanja dece sa anomalijama zbog toksicnosti koju fashion industrija ostavlja za sobom ( Banglades gde se boje materijali za modnu industriju je zagadjeniji od Cernobila nekad) ili podsticemo male, lokalne umetnike, eco friendly bredndove i fair trade sisteme. Danas, suocivsi se sa velikim zdravstvenim izazovom za mnoge, jasno nam je da ljudi ne umiru od virusa, vec od kompromitovanog imunog sistema. Nasa ishrana ne podrazumeva samo ono sto unosimo u svoj digestivni trakt. Hranimo se i informacijama. Onime sto kroz nase mentalno telo formira nase emotivno bice. I svim onim hormonima koji bivaju otpustani kao reakcija na odredjenu informaciju Da li slusate podcaste spiritualne sadrzine koji vas uzdizu i Gaia tv ili ste prikljuceni na matrix straha i kontrole kroz konvencionalne medije. Sta god da mislimo da je uzrok ovog socijalnog eksperimenta,vestacki stvoren virus,osveta prirode,5G agenda vladara iz senke, svima nam je zajednicko jedno-svi konacno vidimo prirodu kao spas🙏