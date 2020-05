NEDA UKRADEN OŽIVELA USPOMENE NA 1. MAJ! Evo kako je izgledao njen prvi uranak:"Kakvo je to vreme bilo..."

View this post on Instagram

Moj prvi prvomajski uranak, na Bikavcu brdu pokraj Višegrada..."Ustaj curo mala,ruzo procvjetala, vec je zora rana Drinu obasjala"... Koje je to vrijeme bilo....👍🌹🌿🍒🍷🍢🥟🥮 Da, da,znaaam, ovo je puno bolje... Sretan vam 1.maj u karantinu! #nedaukraden #laborday #zivotudobakorone