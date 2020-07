"SVE ME JE TO OPTEREĆIVALO, ZVALI SU ME LJUDI..." Marina Visković otvorila dušu nakon što je pobedila koronu - ovo joj je najteže palo (VIDEO)

Poslednjih meseci brojni pripadnici estrade zarazili su se koronavirusom, a među njima je i pevačica Marina Visković, koja je o svojoj borbi s opakim virusom progovorila tek nakon što je iz nje izašla kao pobednik.

- Ja sam imala koronu. Preležala sam to, bila sam u izolaciji, dugo sam čekala rezultate... Nisam od toga želela da pravim neku medijsku pompu, znam da je dosta koleginica i kolega bilo zaraženo. Takva je situacija kakva je, to je sada moguće da se desi bilo kome, na bilo koji način. Ja sam javila svim ljudima koji su bili sa mnom u kontaktu i iskreno, cela ta situacija me je opterećivala zato što su me stalno zvali, po ceo dan, da me pitaju o simptomima - iskrena je Marina koja, na sreću, nije imala veće zdravstvene tegobe.

- Samo sam se osećala malaksalo, nisam imala čulo ukusa i mirisa. Testirala sam se posle izolacije, negativna sam - poručila je pevačica u "Premijeri".

Autor: D.T.