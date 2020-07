Da li ste znali kako se zove?

Pevačica Jana Todorović već dugi niz godina je u braku sa svojim suprugom Ivanom, sa kojim ima trinaestogodišnju ćerku. Ono što je zanimljivo i što malo ljudi zna jeste da je Jana ćerku rodila u Americi i to u Las Vegasu. Međutim, to nije sve.

Janina ćerka ima dva imena - Kristina Džulijet, a evo kako se to desilo.

- Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je hteo da ima neko umetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu - ispričala je jednom prilikom Jana.

Kako je pevačica navela, njena ćerka već uživa u šminkanju, te neretko upravo svoju majku sređuje za nastupe.

Autor: N.V.