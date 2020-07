Ivana Stamenković Sindi (41) na šokantan način objasnila ženama kako da smršaju, nikako nemojte da je poslušate

Iako je u petoj deceniji, nekadašnja modelsica Ivana Stamenković Sindi i dalje važi za jednu od najzgodnijih žena na estradi, a sada je otkriveno zbog čega ona nema višak kilograma.

Sindi je otkrila tajnu svog fizičkog izgleda na kom joj mogu pozavideti znatno mlađe devojke i svojim odgovorom prilično šokirala.

- Treniram, ništa ne jedem. To me održava u životu. Kad me pitaju kako da smršaju, kažem im da ništa ne jedu - kaže Sindi, koja ima opravdanje za svoju teoriju.

Kako u Bijafri, tamo niko nije debeo, nemaju nikakve poremećaje metabolizma, niti štitne žlezde. Svi su mršavi, jer nemaju šta da jedu - izjavila je Sindi.

Autor: D.T.