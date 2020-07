SAZNAJEMO: Ivana Šopić se po izlasku iz Zadruge suočila s Osmanom Karićem! Ovo su svi detalji TAJNOG RAZGOVORA!

Svoje prve utiske posle sinoćnjeg izbacivanja iz "Zadruge" finalistkinja Ivana Šopić podelila je za naš portal.

Kako kaže, obradovala se susretu sa porodicom, ali je sa majkom morala da obavi višesatni razgovor tokom kojeg je primila brojne kritike zbog svojih postupaka u Beloj kući.

- Mogu da vam kažem da me je keva izdriblala baš, prvo sam sa njom pričala četiri sata, zapravo ona je pričala, ja sam ćutala. Naravno, taj prvi utisak je kao sve super, „da si ti živa i zdrava“, a onda je krenula:“Kako si mogla, sahranila si me“, ali dobro, ona će to brzo da prebrodi - iskreno nam je rekla Ivana, koju smo pitali šta joj je to majka zamerila.

- Pre nego što sam ušla rekla mi je:“Nemoj da ti padne na pamet da imaš seks u rijalitiju i da se pecaš sa nekim ko je zauzet“, pa vi sad sami zaključite šta mi je najviše zamerila - kroz smeh je poručila ona.

Poznato je da je već duže vreme Osman Karić jedan od glavnih protivnika njene veze sa njegovim sinom Stefanom Karićem. O Ivani se u više navrata, zbog svega što je Stefanu radila, negativno izjašnjavao u izjavama za domaće medije, ali i na društvenim mrežama, a nas je zanimalo da li je po izlasku iz "Zadruge" kontaktirala potencijalnog svekra u nameri da stvari isteraju na čistac.

Jesmo, čuli smo se! Zahvalila sam mu se za haljine, nisam ni znala da mi je on poslao. Sve je okej, sve na normalnom nivou. Prenela sam mu da je Stefan dobro, videćemo se večeras, pa nekom prilikom, kad se sve slegne, da sednemo da porazgovaramo - kaže Ivana za Pink.rs i dodaje:

- Ja sam ga prva kontaktirala, mislim da je to ispravno. Mislim da nije bilo ko krivza kvar tog odnosa, ali da je na meni bilo da se ja njemu javim, kao Stefanovom ocu. Poslala sam mu poruku, rekla da bih volela da popričam sa njim i da me pozove ukoliko bude želeo da razgovaramo. Pozvao me je, kratko smo popričali, sve normalno, pa ćemo videti otom-potom šta dalje - ispričala je Šopićeva.

Autor: D.T.