NASMEJAO SVE! Pobednik "Pinkovih zvezdica - All Stars" Sergej Pajić proslavio 17. rođendan, a ovim potezom je SRUŠIO INSTAGRAM! (FOTO)

Svima su krenule suze!

Sergej Pajić, pobednik najgledanijeg dečijeg muzičkog takmičenja na ovim prostorima "Pinkove zvezdice - All Stars" napunio je 17 godina, a kako to obično biva, on se na lepim željama zahvalio svima na svom Instagram profilu. Međutim, tu se desio neočekivani obrt. Bukvalno!

Naime, Sergej je objavio fotografiju sa balonima, a posebno su se izdvojili oni sa brojevima 1 i 7, međutim, na sledećoj fotki ih je obrnuo pa je tako ispalo kao da je napunio 71. godinu, a uz to je kroz program za obradu provukao svoju fotografiju i objavio kako bi izgledao da zaista ima toliko godina.

Ovaj njegov potez je nasmejao sve njegove pratioce, a mi mu želimo da i dalje bude tako srećan i nasmejan kao i do sada.

Autor: Nemanja Vujčić