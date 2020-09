Raduje se novim izazovima i upoznavanju sa učesnicima koji će u narednim mesecima živeti u velelepnom gradu.

Popularni voditelj rijaliti programa ''Zadruga'' Milan Milošević nakon kraće pauze spreman je za povratak na male ekrane, a kako je istakao u intervjuu za Pink.rs željno iščekuje sutrašnje spektakularno otvaranje četvrte sezone u Šimanovcima. Kako otkriva na samom početku našeg razgovora, odmor mu je i te kako prijao i dobro došao kako bi napunio baterije za predstojeću, novu sezonu najgledanijeg rijalitija na našim prostorima.

- Fantastično sam se proveo na odmoru, bio sam na moru mesec dana. Bio sam u Hrvatskoj, Crnoj Gori... Svi kukaju što nema gužve, a meni je tako bilo dobro, plaža je bila samo moja... Jedno desetak dana sam bio sam na plaži u Budvi, verovali ili ne, osećaj je kao da sam zakupio plažu. Sve sam pratio, bio sam u toku, ali sam se trudio da maksimalno odmorim. Svaki dan sam se kupao i sunčao, uveče išao na večeru, pivce i onda spavanje. Odmoran jesam, ali se nisam nijednog trenutka isključio, stalno sam bio na vezi sa čelnicima televizije Pink - rekao je šarmantni voditelj za Pink.rs i otkrio kakve je poruke dobijao od fanova tokom letnje pauze.

- Svaki dan sam dobijao poruke. Pisali su mi da se vratim što pre, da im nedostajem... Svi imamo svoje fanove i kritičare. Svako od voditelja ''Zadruge'' ima neki svoj fazon, svi smo drugačiji, ali funkcionišemo super. Dešavalo se da nekad gledaoci pogrešno protumače neke moje poteze. Ja se sagnem da namestim patiku, a onda neko pomisli da sam dao neki signal nekome. To je sve simpatično... - ističe Milan za naš portal, a na pitanje da li mu je veći izazov rad u studiju ili vođenje programa direktno sa velelepnog imanja odgovara:

- Ja mislim da sam sada došao do stadijuma da mogu da radim sve. Mogu da radim i iz studija i iz kuće, jer ja nisam klasičan voditelj da ja dođem i da čitam. Ja pravim priče, rešavam situacije, kao da sam učesnik. Mogu da radim sve, i ozbiljne emisije i da budem studijski voditelj. Međutim, najviše mi odgovara kad sam među njima i kad direktan kontakt sa njima, kad ih gledam u oči. Lakše je ipak u studiju, ali mi je mnogo zanimljivije u kući sa učesnicima. Gledaoci često ne čuju napolju koliko zadrugari nekad galame, ja se za to vreme dok sam unutra samo preispitujem da li sam zanimljiv ljudima, pretvorim se u gledaoca i razmišljam o tome da li je to o čemu pričamo zanimljivo - rekao je Milošević, pa prokomentarisao buduće stanare velelepnog imanja:

- Video sam već otprilike ko sve ulazi u četvrtu sezonu, ima dosta već dobro poznatih učesnika iz prethodnih sezona i za njih sam siguran da će gledaocima biti veoma zanimljivi. Sa njima znam kako ću, međutim, vidim da su i novi učesnici učinili sve da zaintrigiraju javnost. Iskreno, radujem se tom susretu Kristijana i Stanije. Imamo i dva novopečena oca - Mikija i Tomu - poručio je voditelj i otkrio šta je pripremio za gledaoce u spektakularoj noći otvaranja nove sezone ''Zadruge'':

- Pripremio sam stajling za veliko otvaranje četvrte sezone. Imaću belo, sportsko odelo, lepo mi stoji, zadovoljan sam. Ja sam se ranije mnogo opterećivao stajlingom, ali sada kad sam promenio stil mnogo mi je lakše. Primetio sam da se gledaocima dopada taj neki opušteniji, jednostavniji fazon - kaže Milan i dodaje:

- Ja se nikada ne pripremam unapred. Volim da sve bude spontano. Tako će biti i u nedelju. Spontan sam, pratim njihova raspoloženja i mogu da kažem da sam dobar psiholog. Ja u svom radu ne bih menjao ništa. Prezadovoljan sam. Vidim da ima mnogo ljudi koji me vole, ali i kritikuju, bitno je da nisu ravnodušni.

Autor: M.K.