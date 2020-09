Rijaliti program "Zadruga 4" počinje večeras od 21 sat kada je na programu TV Pink zakazano spektakularno otvaranje nove sezone i ulazak novih zadrugara koje ćemo pred budnim okom kamera pratiti 24 sata narednih meseci.

Voditeljka Dušica Jakovljević prva će vam se obratiti večeras i otvoriti "Zadrugu 4", a za portal Pink.rs ovo i te kako popularno TV lice koje je veliki profesionalac, ispričala je kako se priprema za početak novog serijala.

PINK JE UVEK ISPRED SVETA!

Dušica je imala priliku da nekoliko dana pre početka "Zadruge 4" obiđe luksuzno imanje gde će boraviti zadrugari. Za portal Pink.rs govori kako će ovu TV sezonu obeležiti i najsavremenija tehnika koju poseduje TV Pink i zbog čega je lider već 26 godina: "Kao i uvek TV Pink prednjači u tim tehničkim dostignućima, tako da će tu biti velikih iznenađenja. Ja sam bacila pogled juče kada sam bila u Šimanovcima. Na samom početku biće spektakl kakav dolikuje evo već 26 godina televizije Pink i mislim da je to jedina televizija koja svake godine napreduje i gde svi koji radimo od prve do one poslednje karike prosto damo nešto novo i to je ono zbog čega ljudi jedva čekaju taj 6. septembar. Mislim da će ovu sezonu obeležiti najsavremenija tehnologija, kao što je uvek i bila. Pink ide uvek u korak sa svetom, čak i par koraka ispred sa svim inovacijama o kojima se priča toliko, a sve će se to videti večeras" - izjavila je Dušica Jakovljević.