"IŠLA SAM PO SVOJE PARE" Oglasila se Ljupka Stević nakon što joj je izrečena mera ZABRANE PRILASKA bivšem dečku

Sada, posle svega što se izdešavalo i što je saznala šta joj je radio iza leđa, ne želi da ga vidi.

Pevačici Ljupki Stević izrečena je mera zabrane prilaska svom bivšem, oženjenom partneru kojem je u sredu uveče razlupala automobile.

- Iskrena da budem, sad mi je svejedno! (smeh) Još uvek me nisu pozvali iz policijske stanice da potvrdimo meru zabrane prilaska, ali sigurna sam da će se to desiti u toku dana. Išla sam te večeri do automobila da uzmem torbicu u kojoj je bio novac koji sam zaradila na nastupima u Crnoj Gori, ali nije bilo ni torbice ni para. Nema veze, preživeću - kaže Ljupka i dodaje:

- S obzirom na to da ne smem da mu priđem, a svakako i ne bih nikad više u životu, možda će mi preko trećeg lica poslati stvari koje su ostale kod njega, kao i dokumenta, ali i novac. Za sve ostalo ćemo lako - dodala je ona za Alo.

Po svemu sudeći, osim toga što joj je izrečena mera zabrane prilaska, protiv Ljupke Stević biće podnete dve prekršajne prijave. Podsećanja radi, Ljupka Stević u sredu uveče uništila je čak dva automobila u vlasništvu svog oženjenog ljubavnika sa kojim je, kako tvrdi, bila 10 godina u ljubavi, i to sve nakon što ga je uhvatila u prevari. Tom prilikom je zadobila i lakše telesne povrede, zbog čega je završila na VMA, a sutradan je za domaće medije ispričala da je s lakšim povredama prošao i njen (sada već bivši) dragi, kog je nokautirala.

