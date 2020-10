Proteklu noć u ''Zadruzi'' obeležila RASKRINKAVANJA, PRIZNANJA I OSUDE! Jovana PREKINULA KONTAKT sa Tomovićem, a Matora priznala da ju je Sanja razočarala KAO NIKAD DO SADA! (VIDEO)

Veče je proteklo veoma turbulentno, a "Gledanje snimaka" napravilo je opštu pometnju među učesnicima ''Zadruge 4''.

Noć u Zadruzi nikad uzbudljivija i burnija, neke od priča su definitivno gotove i stavljena je tačka, dok su pojedini zadrugari prolili suze zbog bivših ljubavi. Pala su i priznanja, a ono što je sigurno je da haos i raskrinkavanje tek sledi!

Ono čega se stanari Bele kuće najviše plaše jeste emisija "Gledanje snimaka", a ona je upravo bila rezervisana za noć za nama. Milan Milošević je došao na imanje, a već kod prvog klipa koji su zadrugari pogledali, nastale su ozbiljne prepirke i svađe.

Jovana Ljubisavljević je na udaru od početka rijalitija, a sve to zbog Vladimira Tomovića koji je otvoren u pokazivanju emocija prema misici. Kako već danima pokušava da se opere, i pred zadrugarima, ali i milijonskim auditorijumom dokaže da ne postoji emocija i sa njene strane, atraktivna zadrugarka, sinoć se slomila i zaplakala pred svima, pa čvrsto odlučila kako više neće imati kontakt sa Tomovićem.

Zamolila bih vas da me niko ne pita više za osobu koja nije ovde, ja čvrsto verujem da ja nisam ostavljena i tako će biti dok ne izađem. Moje emocije su iste kao 6. septembra. Ja sam u vezi i dalje - rekla je Jovana.

Mnogi od zadrugara, komentarisali su odnos Jovane i Vladimira, a najžustrija, bila je Marija Kulić koja je do nedavno branila zadrugarku svim silama. Kako je izjavila, Jovana je za nju veliko razočarenje jer je upravo ona bila devojka koja je po njenim kriterijumima trebala da bude primer svim ostalim zadrugarkama.

Pored Marije, glasni su bili i Lepi Mića, Jovana Tomić Matora, Tara Simov, Nenad Aleksić Ša, i mnogi drugi. Svi su imali komentar, dok su mišljenja bila oprečna i podeljena. Neki su bili ubeđeni da je Jovana ostala bez svog dečka Luke, dok je misica i dalje pri stavu da je sa njima sve u redu, i da će se sve srediti pošto ona dokaže kako je sve što je izrekla istina, braneći se od napada mnogih.

Samim tim što mu govoriš da se igra, daješ mu povoda da se još više trudi oko njega, a deluje i da si ti zaljubljena. Ne pomaže ti ovim uopšte - rekla je Tara.

Sami njeni postupci govore da se nešto dešava, čim se ona ne sklanja od nekog ko joj otvoreno kaže da je zaljubljen u nju - objasnio je Ša.

Možda i nisi zaljubljena, ali šta ćeš ako ne dođe dečko kada budu mogli da dođu, i ti ćeš potonuti - rekao je Fran.

Jovana je sada okrenula novi list, pa je rešila da sve što je do sada imala sa Tomovićem promeni. Te je, nakon jučerašnje popodnevne emisije "Pitanja gledalaca" prvo preselila stvari, i otišla iz Hotela, a onda i za Crnim stolom izjavila kako je definitivno kraj, i kako je zbog Vladimira izmanipulisana i okarakterisana glupačom.

Ono, čemu se Jovana nikako nije nadala jeste to da Vladimir ne želi da završi kontakt sa njom, i da ne odustaje od svoje želje da bude blizu ove prelepe zadrugarke.

Ja ću sa tobom imati komunikaciju, ti sa mnom nemoj. Ponašaš se kao da sam najgori na svetu! - rekao joj je Tomović.

Ja ću se skloniti i iz ovog kreveta i iz garderobera, ali ja tebi ne pravim probleme - nastavljao je Tomović.

Iako je pokušavala da bude gruba, i da ga doslovno odgurne od sebe, to joj nije pošlo za rukom a Vladimir je ostao pri svom stavu, te joj jasno dao do znanja da ono što ona želi nije rešenje, i da će u nastavku sve biti kao i do sada. Smatrajući sebe slobodnim momkom, koji se samo zaljubio, ostao je u uverenju da je sve što radi, radi ispravno i da nikog time ne ugrožava, dok je ona ta koja ovde pravi najveći problem.

Međutim, odnos koji ništa manje ne trese Zadrugu ovih dana, jeste odnos dve zadrugarke koje su još u Zadruzi2 započele ljubavni odnos koji se nedavno završio. Ono što je sigurno je da emocije i dalje tinjaju i da su one razlog njihovih svađa i rasprava u proteklom periodu.

Podsetimo, Sanja Stanković je od nedavno postala ukućanin Bele kuće. Ona je na vrata Zadruge kročila grandiozno, a time je učinila da mnogima ne bude dobro zbog njenog pojavljivanja. Jovana Tomić Matora, kao njena bivša devojka, bila je izuzeta od rukovanja, i time je Sanja odmah započela raskol između njih dve iako su, kako je Jovana navela ostale u korektnim odnosima do njenog ulaska na velelepno imanje u Šimanovcima.

Dan za nama bio je turbulentan po ove dve zadrugarke, one su kad god bi se srele, imale svašta da dobace i prebace jedna drugoj. Teške reči su padale sa svih strana, a zadrugari koji su pokušavali da ih smire nisu ništa postigli. Naime, svaki sukob završio bi se suzama i jedne i druge, a ono što je Jovana videla tokom emisije "Gledanje klipova" ostavilo ju je bez teksta i bez reči.

Naime, jedan od klipova, bio je vezan za Sanju i za Kristojana Golubovića koji je mnogim devojkama u kući pružio masažu za pamćenje. Tako je i Sanja dobila svojih pet minuta, ali prizor koji je sve ostavio bez teksta, bio je krajnje neprikladan za Matoru. Naime, on ju je masirao po celom telu, a u kadru su se mogli videti i pojedini obnaženi delovi Sanjinog zanosnog tela. Tomićeva je odmah pustila suzu, pa odmah dodala šta ju je to najviše povredilo.

Nemam komentar. Mislim da ovo ne treba sebi da dozvoljava, to ne kažem zato što je ona u pitanju, bilo ko da je. Ja se kidam ovde zbog ruke, još uvek postoje neraščišćene emocije - priznala je Matora kroz suze.

Koji narod podržava ovo, se*em mu se u usta! Ako neko misli da je normalno da meni ne pruži ruku, a sa Kristijanom ovo radi. Nisam očekivala to od nje. Da, jesam ljubomorna, ali ovo mi nije normalno - nastavila je Matora.

Nemam prava da ljubomorišem, jer sam bila sa Monikom, ali mogu da kažem kako se osećam - rekla je Matora.

Tokom emisije, pušten je i klip gde Aleksandra Nikolić i Filip Car razmenjuju nežnosti što je svima izvuklo osmeh na lice, međutim, trenutak kada je Car Aleksandru oslovio sa "Mina" u kući je izazvalo opšti haos!

Akeksanra je odmah imala komentar, pa je izjavila kako dečko više ne može da se pohvata, i kako ne zna ni sa kim je, dodala je i da je jadan zbog svega međutim, potpuni šok je nastao u trenutku kada je Filip Car saznao kako mu stvari u garderoberu plivaju u jestivom ulju, koje je Aleksandra polila na njegove stvari!

Pliva mi ulje na torbici Versaće - rekao je Car.

Ona je nakog toga odmah kažnjena nedeljnim honorarom, a da li je osveta dovoljno jaka ostaje da saznamo. Podsećamo, njih dvoje imaju izuzetno turbulentan odnos, ali od kako je zadrugarka Mina Vrbaški kročila na imanje, Filip Car je u ozbiljnom problemu, te i ne čudi da je on svoju devojku oslovio imenom zadrugarke prema kojoj je izrazio otvorene simpatije.

U narednom klipu prikazani su poljupci Tome Panića i Aleksandre Nikolić, kao i Paule Hublin. Podsećamo, do poljubaca je došlo tokom igrice "Masne fote" koju zadrugari igraju kada nemaju nekih bitnijih aktivnosti u kući. Svi zadrugari su bili šokirani onim što vide, a Toma se sve vreme hvatao za glavu. Takođe, učesnicima je bio pušten i potresan razgovor Panića sa suprugom, Nadeždom Biljić.

On je odvratan! Ovo je gore od onoga što je Janjuš uradio prošle godine. Ne znam kako je Nadežda sposobna da čuva dete pored ovog skota! - vikala je Marija u suzama.

Moram da iznesem svoj stav, jer sam u više navrata pričala sa Tomom o Nadeždi. Ne dopada mi se ovo njegovo ponašanje, velika je to greška, nije primereno, potpuno neprimereno ponašanje čoveka u braku! - rekla je Žana.

Kako si dopustio ono u pabu? Time si zapečatio sve! Nakon što ti je Nadežda zamerila za Milicu Kemez, ti sebi dopustiš tako nešto! - govorio je Fran.

Neću ti ja govoriti, niti mogu bilo kome da išta kažem, samo nemoj da ponoviš ovako nešto, kako bi izgladio neki odnos. I ja sam imao šansu koju nisam iskoristio i kajem se zbog toga. Na kraju shvatiš da si izgubio nešto zbog nečega što ne vredi - komentarisao je Janjuš.

Autor: D.B.