ALEKSANDRA PRIJOVIĆ OTKRILA SVOJ "RECEPT" Ovako je upecala Filipa:"Pozvala sam ga kod mene... Posle 7 DANA je rekao da hoće da me oženi"

Evo šta je morala da uradi!

Aleksandra Prijović u skladnom je braku s Filipom Živojinović, koji je dugo slovio za najpoželjnijeg neženju na našoj javnoj sceni. Pre Aleksandre bio je sa brojnim lepoticama, što poznatim, što anonimnim, a na kraju je završio u zagrljaju mlade pevačice.

- Kako ti je pošlo za rukom da osvojiš najpoželjnijeg? - zanimalo je Sanju Marinković, a onda je Prija otkrila svoj "tajni recept".

Ja sam samo bila svoja! Ponašala sam se kao i inače, nisam glumila ništa i on me je zavoleo takvu kakva jesam... To je poenta cele priče. Ja se nisam lomila, bila sam potpuno prirodna sa njim i on me je bukvalno zavoleo takvu kakva jesam - ispričala je ona u "Magazinu in", a potom je dala zanimljiv odgovor i na Sanjino pitanje o seksu na prvom sastanku.

- Ja nisam imala dilemu, ja sam Filipa pozvala i on je došao kod mene! Videli smo se par puta možda, nešto kratko, i znala sam da je to to, pozvala sam ga da dođe do mene. Posle sedam dana mi je rekao da hoće da me oženi, odmah je to bilo to

