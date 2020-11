Mnogi su zanemeli kad su videli koliko se Maja promenila u poslednjih nekoliko meseci, a sad je njen otac otkrio kakve je korekcije sve imala na sebi.

Ukućani, ali i gledaoci ostali su zatečeni kada je Maja Marinković ušetala ponovo na velelepno imanje, budući da je njena transformacija za relativno kratko vreme ogromna, a nema ko nije primetio da je išla pod nož. Dok se pojedinima transformacija atraktivne zadrugarke dopala, drugi komentarišu da je preterala.

Sada se oglasio Majin otac Radomir Taki Marinković koji je vrlo otvoreno i bez ustezanja komentarisao ćerkine plastične operacije i estetske korekcije, a priznao nam je čak i šta je on finansirao.

- Svi bi to uradili da imaju pare. To košta. Pa i ja sam stavio veštačke zube. Vidim danas svi istetovirani pod stare dane. Svi koji to nešto osuđuju su lažni moralisti, svako bi to uradio da može. Svako bi da se istakne, da lepo izgleda, ali za sve to je potreban novac - počinje priču Taki za naš portal i dodaje:

- Ja sam Maji platio grudi, tetovaže, ja sam platio usne. Maja je sada sama isfinansirala nos. Ona sada sama zarađuje. Maja je imala sve zdrave zube, stavila je ''porculance'' da to lepše izgleda. Lepota košta. Koliko je samo para ona unela tamo u ''Zadrugu'' sada u haljinama, garderobi. Samo onaj njen kombinezon što je nosila na ulasku košta najmanje 500 evra. I svi su pali u nesvest kad su je videli. Ja sam joj rekao da je to malo previše golišavo... Dobro, ona je sada stvarno sredila liniju. Mi izađemo u restoran, ona pojede dva, tri parčeta samo. Ja pojedem ostalo, zato sam se i ugojio - kaže nam Taki kroz osmeh.

Autor: M.K.