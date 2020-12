"DEMANTOVAO BIH SEBE ŠTA GOD DA KAŽEM..." I Snežana Đurišić i njen partner se oglasili nakon što je on u tržnom centru uslikan sa drugom ženom

Svoju intimu ne žele da dele s javnošću.

Doktor Vanja Milošević, inače emotivni partner pevačice Snežane Đurišić, uslikan je u nedelju u šoping centru s bivšom partnerkom sa kojom ima dete. Ovim povodom oglasila se i sama pevačica, koja je "stala u odbranu" svog dragog.

- Vanja ima četvoro dece sa tri žene. Nikada nije bio oženjen, ali vrlo brine o svojoj deci, pa je sasvim u redu da ima kontakt sa majkama te dece. Ovde se konkretno radi o ženi sa kojom Vanja ima dete i sa kojom se našao iz tog razloga. Kako već rekoh vrlo je brižan otac, koji ima korektan odnos sa njihovim majkama - objasnila je Snežana, a ovim povodom oglasio se i Vanja.

- Ništa ne želim da komentarišem. To je toliko gadno. Ako sam bilo šta ružno uradio, onda je to strašno. Ali, da se razumemo nisam ništa loše uradio. Ne vidim razloga da bilo koga to zanima i želim da to ostane moja privatna stvar kao što je to bila do sada. Jednostavno gledam da lekarski posao radim najbolje što mogu, a iskreno mislim da javnost nema potrebe da zna šta se dešava u mom privatnom životu – izjavio je Vanja, a na pitanje da li su Snežana i on i dalje u emotivnoj vezi, rekao je:

- Demantovao bih sebe šta god dalje da kažem. Zaista želim da o mom privatnom životu znaju samo članovi moje porodice i deca. To da li smo zajedno ili nismo, neka ostane između nas - rekao je doktor Milošević.

Autor: D.T.