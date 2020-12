TURBULENCIJE NE PRESTAJU! RASKRINKAVANJE odnosa, SUKOBI u Beloj kući i Kenanova ubedljiva pobeda doveli su zadrugare do USIJANJA! (VIDEO)

Niko ovo nije očekivao!

Turbulentnu noć na velelepnom imanju obeležilio je pre svega Novogodišnje slikanje zadrugara, zatim intervjui koje je voditelj Darko Tanasijević imao sa određenim zadrugarima, izbacivanje, ali i Mićina igra istine koja je raskrinkala odnose pojeinih zadrugara u Beloj kući.

Na oduševljenje zadruagra, jučerašnji dan u Zadruzi je obeležen novogodišnjim slikanjem. Svi zadruagri su imali zadatak da se slikaju za portale ali i dnevne novine. Tokom večeri došlo je na red i slikanje za portal Pink.rs . Za potrebe slikanja stigli su ramovi i baloni, a sami stavovnici Bele kuće nisu krili oduševljenje zbog toga.

Dok su se pojedini zadrugari slikali, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Krisitjana Golubovića sa kojim je zagovarao o odnosima u Beloj kući ali i o ljubavnim parovima .

Darka je zanimao odnos Kristijana i Aleksandre Nikolić koja je važila za njegovu mezimicu. Njih dvoje su već neko vreme u lošem odnosu, što je Golubović i potvrdio.

Žao mi je jako. Ona je sama birala jedan težak i ne tako lep život. Ja sam razuman, neću da joj solim rane. Jako je nekada bezobrazna, i ume da me isprovocira, i ja joj neke stvari spomenem, ali ona bude toliko drska, ne znam, ne mogu da je trgnem. Nemam srca za neke stvari, znam koliko joj teško pada što nije dobra sa mnom. Danas smo se slikali, a ja ne želim da se oseća neprijatno u mojoj blizini. Međutim zameram njoj jako što je narušila mirnoću u pabu koji ja održavam i ja o tim ljudima brinem kao o svojoj deci - ispričao je popularni Kiki, pa se osvrnuo na odnos Anđela i Sanje:

On je mlakonja, on nije nikakav Don Žuan. Okej, romantika, latice i sve, ali treba da čujemo taj zvuk, hokla da puca. On je meni pominjao kao neke devojke. A Sanja je toliko dominantna, da on tu nema šanse - rekao je Golubović.

Nakon Kristrijan, Darko je ugostio i jednog od najboljeg sagovornika u Beloj kući, Mariju Kulić. Kao i uvek Marija nije štedela nijednog zadruagra pa se na početku intervjua osvrnula na odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

On je jedan štrokljović, jedna smrdlja. Ne znam šta ljudi vide na njemu, Tara je pratila sve danas, oni su imali odnose, on se ne kupa, kada sedneš pored njega, čovek je katastrofa. Rade šta hoće ovde, ja mogu da zamislim njihov život napolju, oni su kao životinje. Maja sve namerno ovo radi, da bi njegova žena njega prezrela, i da ženi ne padne na pamet da bude sa njim, i da on bude samo njen. Apsolutno je bezobzirna prema detetu - rekla je Marija, pa obajsnila Darku u kakvom je odnosu sa MArkom Đedovićem.

Normalni smo, okej smo. Situacije pratimo oboje i slažemo se. Mi međusobno komentarišemo to, mi smo ovde na poslu. Mi nismo prijatelji, niti ćemo biti. Nas dvoje se informišemo, razmenjujemo informacije - dodala je Kulićeva.

Usledilo je komentarisanje turbulentne veze Tome Panića i Nadežde Biljić. Marija je otkrila Darku da se čula sa Tominom majkom.

Ja sam se čula sa Tominom majkom, ona mi je pisala šta se dešava, posle me je molila da budem uz njega, ali ja to ne mogu, posle svega što mi je uradio. Nadežda je i plakala u pozivu, bila na infuziji, dete im je bilo na sondi, a da on ne mari za ttim, to je monstruozno. Ovo njeno ponašanje je sada van pameti. Ja ne mogu da razumem da su ove devojke toliko bez stava, samopoštovanja i svega što ide. Bitno je da se lepo slikaju, a drugih kvaliteta nema. Ermina na primer, ona je rekla da će da se promeni, a ovo ostalo je van pameti. Milica isto, ona kao sumnja u to da je Bora bio sa njenom sestrom. Ovo što se dešava, ovoga nema napolju. Sada mi je jasno zašto svi gledaju zadrugu - rekla je Marija pa prikomentarisala i Nenada Aleksića Ša i Taru Simov:

Ovo se apsolutno očekivalo od njega. Razlika je to što se Ivana javila u prvoj sezoni pa sve prekinula, a sada se čeka da s eoni još više izblamiraju. Tara se zaljubila kao neka balavica. Ona danas ide kod psihijatra, jer ne može da s ekontroliše. On je počeo da se sklanja, jer cela kuća komentariše njihov odnos, i dečko je naglo počeo da beži. Oni jedno drugom peru veš, a ako nećeš odnos, to ne dozvoljavaš. Ona meni kaže kako mu je tri sata prala veš. Na žurci, ona oko njega, a njemu prija, to su ljudi koji su se pronašli po raznim afinitetima, i zbližili su se. mene niko ne može da ubedi da on napolju nije varao ženu - rekla je Kulićka.

Sledeća sagovorinica Darka Tanasijevića bila je Sandra Rešić koja je prvo objasnila Darku da nema nikakvih emocija prema Nenadu Aleksiću Ša.

Samo da objansim, ja nemam emocije, niti on, a oni su sami sve napravili. Ja sam samo predložila da se odvoje, jer ako nešto ne ide, i neće da se poteže ova priča, ja im dođem ko sveštenik, samo se meni poveravaju. Kuća je velika, mogu da se sklone. Ja imam ljude, koje volim, a ne progovorimo par dana, samo verujem da sve ovde može. Što se tiče Nenadovog odnosa sa Tarom, neću ništa da polemišem, rekla sam i kudila ih oboje da moraju da se odvoje jedno od drugog. Njega sam videla kako noćima razmišlja, kako mu nije dobro i ostalo. Videla sam da mu nije dobro, htela sam da pomognem, da ga sklonim. Njemu ta priča nije odgovarala, dok je Tara mirno spavala - ispričala je Sandra,a onda se dotakla teme Nadežde i Tome:

Više mi je to dosadno, nas dve smo par puta nastupale, nismo se družile, ili nešto. Bila sam joj podrška nekada. Imam ja neki problem sa njom, jer je jednom naš zajednički prijatelj mene nazvao, kada se ona potukla sa Tomom prvi put. On me pitao šta da radi, i ja sam se njoj javila, i rekla sam joj da sam tu. Ona se sutradan opet pomirila sa njim, onda je svašta bilo na portalima, i ja sam je otpratila s ainstagrama, i rekla joj da mi se ne javlja više. Ona je opčinjena Tomom, a on je ne voli - rekla je Sandra.

Sedeća je Šaša bar je stigla Paula Hublin. Ona je ispričala sve o odnosu sa Nadeždom Biljić ženom Tome Panića sa kojim je Paula bila u vezi.

Meni je bilo jako žao kada je ušla, i bilo me je sramota zbog svega. Bila je prijatna, što me začudilo. Eto, ja nisam rekla šta mi je Toma sve pričao, ali onda se sve to izdešavalo. Nas dve smo bile korektne, pričale smo o toj temi, ništa sada bitno. Onda je kuća osudila, ali i na pitanjima gledalaca, ona je preokrenula celu ploču. A ja sam rekla da neću ništa da trpim što ima veze sa njim, jer ako meni zasmeta nešto, biće baš loše - rekla je Paula i prokomentarisala njenu vezu sa Franom Pujasom.

On nikada nije slušao majku i oca, a sada kao menja priču nakon poziva. Posle tri sata on dođe kod mene, pa bi da se miri. Danas sam ga pitala, da li mi jendo drugom ličimo na brata i sestru. Meni, ikada je teško, on je prva osoba na koju pomislim, zagrlim i to. Stvarno ga volim, meni moji ništa loše nisu rekli za njega, zato što su pre svega divni ljudi, koji nemaju šta loše da mi pišu za njega, kad avide da ja nekog volim. On menja mišljenje iz minuta u minut, iz sata u sat. Na meni je da mu do kraja rijalitija pokažem da ga volim i da se kajem - rekla je Paula.

Usledilo je izbacivanje. Darko je sa nominovanim zadrugarima došao u sportsku halu, gde je počeo zadatak, a pobedniku su glasovi bili duplirani. Nomanovani ove nedelje su Kenan Tahirović i Jovana Matijević. Međutim dupliranja glasova nije bio jer je rezultat u igrici bio nerešen. Kenan je osvojio 98% glasova, a Jovana 2% i ona je napustila Belu kuću.

Nakon izbacivanja, Jovana je otišla u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević sa kojom je razgovarala o zadruagarima, a prvi na red su došli Mina i Car.

Baš smo komentarisali Kenan i ja da se ovde svašta desilo za 4 meseca. Mina se dala cela, Car je isto dobar dečko, ali nisu dobri zajendo. Oni se vole, ali od toga nema ništa, jer su temperamentni. Ona definitivno ima osećanje, ume Mina da tera inat. Sanja i Anđelo su isto bili svima iznenađenje, baš smo se začudili. Što se tiče Paule i Tome, ja sam njoj rekla da ne ulazi u to, ali eto desilo se, iako je sve to izgledalo kao igra. Kada se sve završilo, videla je koliko ima sati - ispričala je Jovana, a onda prokomentarisala svoju imenjakinju:

Ona me je razočarala, mislim da je mogla da se skloni . Kad god sam pričala sa njom, ona je ostala tu, videla sma da se nekada povlači, ali mislim da će vreme pokazati šta se dešava - rekla je Matijevićeva.

Nakon izbacivanja započela je Mićina igra istina. U toku igre Aleksandra Nikolić je priznala da još uvek gaji osećanja prema Filipu Caru. Marko Đedović je otkrio svima da misli da se Ermini Pasović sviđa Vuk Mob, što su oboje porekli. Tenzija se nije smirivala pa je došlo do sukoba između Zerine Hećo i Vladimira Tomovića.

Usledilo je pitanje za Anu Bulatović. Miću je zanimalo njeno mišljenje o Zerini Hećo, Rialdi Karahasanović i Ermini Pašović.

Rialda ima lepe osobine, ali me nervira što je nadmena i što se uzvezdila, što misli da je iznad nas. Ermina je kvarna, mislim da voli da se meša, da spletkari, i ona nije pravi prijatelj Rialdi, a tu je da bi kuvala, i iz neke situacije izvukla nešto. Zerina mi se ne sviđa, to jest, ne priliči joj sve to kao jednoj majci. Kao čovek je dobra, nije podmukla, kvarna i ostalo - rekla je Ana.

Žestok sukob je nastao kada je Vuk Mob rekao da misli da neće potrajati prijateljstvo između Rialde Karahasanović i Sandre Rešić. Tara Simov je odmah to prenela Rialdi koja je Vuku to zamerila, ali onda je nastao pravi haos u Beloj kući.

Svi zadrugari su zamerili Tari što je to uradila, ona se pravdala kako je to uradila da bi dokazala da Vuk nije pravi prijatelj ni Sandri ni Rialdi. Njihov sukob se podigao na viši nivo kada je Tara rekla da je bila u vezi sa njim, što je Vuk porekao i rekao da su se samo ljubili kada je on bio pijan.

Tokom noći došlo je i do smirivanja strasti između Filipa Cara i Mine Vrbaški ćiji je odnos svakog dana neizvesan. Mina i Car su više puta sedeli zajedno i pričali gde je on priznao svoja osećanja prema njoj, ali joj i po zna koji put zamerio prošlost. Njih dvoje su na kraju završili zajedno u krevetu.

Autor: N.B.