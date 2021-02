OD SEBE NAPRAVILA BOMBU ZA 16.000 EVRA Osvanuo spisak i cene svih operacija Ane Korać, poslednju u nizu krije, a platila ju je čak PET HILJADA

U svoj fizički izgled uložila je dosta novca!

Ana Korać važi za jednu od najlepših i najzgodnijih učesnica rijaltiija "Zadruga", a do sada nije krila da je imala nekoliko estetskih zahvata kojima je popravila svoj fizički izgled. Ipak, o poslednjoj, po svemu sudeći, još uvek ne želi da priča, a kako pišu mediji, Ana je nedavno operisala je zadnjicu na jednoj čuvenoj privatnoj klinici u Turskoj, za šta je iskepirala 5.000 evra.

- Klinika na kojoj se Ana operisala je jedna od najboljih u svetu. U Istanbulu, kod tog doktora, dolaze mušterije iz celog sveta, a među njima je mnogo poznatih ličnosti. Ana je pre nekoliko godina u Turskoj operisala nos i grudi, a nedavno je uradila i mačje oči. Svi je tamo vole i dobro poznaju, pa je rado viđen gost. Doktor koji joj je uradio nekoliko operacija koristi njene slike da bi se reklamirao na društvenim mrežama, a Ana je dozvolila da se sve to objavljuje. Početkom decembra su se čuli i tada mu je rekla da bi volela da stavi silikone u zadnjicu. Konsultovali su se oko svega, pa ona nije imala nikakav strah od zahvata jer u doktora ima poverenje - priča Anina poznanica.

Iako je Ana u prvi mah želela da ubrizga masno tkivo, doktor joj je predložio implantate, jer dovoljno masnog tkiva na svom telu nema.

- Ana je doktora odmah pitala da li može da isisa salo sa bokova ili stomaka i premesti u zadnjicu, ali joj je on objasnio da verovatno neće imati dovoljno materijala za taj zahvat jer je premršava. Zato joj je predložio da stave silikonske implantate. On je za to veliki stručnjak, a ta procedura važi za jednu od najrizičnijih zato što mnogim ženama organizam odbije strano telo, pa može da dođe do komplikacija, te postoji čak i rizik od smrtnog ishoda - priča sagovornica i dodaje:

- Ana je ugradila male implantate jer nije htela da rizikuje. Na klinici je posle operacije ostala nekoliko dana i, čim je doktor dao dozvolu da može da se kreće, vratila se u Beograd. Doskoro je bila na vezi sa doktorom da bi bili sigurni da je sve kako treba i da nema komplikacija, ali Ana neće da se okolo priča da se opet operisala.

Ukupno 16.750 evra za operacije Kako se navodi, Ana je do sada operisala grudi, za koje je iskeširala 3.500 evra, nos je operisala više puta, što ju je koštalo 7.000 evra, u usne je stavljala hijaluron - 250 evra, pumpala je jagodice - 200 evra, mačije oči je platila 800 evra, a sada je operisala i zadnjicu i za to platila 5.000 evra.

