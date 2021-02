SAŠA KOVAČEVIĆ PROGOVORIO O ODNOSU SVOJE DEVOJKE I CECINOG DEČKA BOGDANA: Pevač dao svoj SUD o bivšim supružnicima!

Pevač otkrio u kakvom su odnosu njegova emotivna partnerka i njen bivši suprug.

Bogdan Srejović (38), dečko Svetlane Cece Ražnatović, ima ćerku Iskru, za koju je jako vezan, a bio je u braku sa Zoranom Tasovac, sadašnjom devojkom pevača Saše Kovačevića. Bogdan i Zorana su se razveli pre pet godina. Oni se posle razvoda i kratkog braka, dobro slažu, često viđaju, najviše zbog njihove naslednice.

- Zorana i Bogdan su oduvek bili i ostali u odličnim odnosima. To ne komentarišem jer ne želim da ulazim u tuđi život. Meni je vrlo drago ako su on i Ceca zaljubljeni, a to je najlepša stvar koja se može dogoditi čoveku pored dece - istakao je Saša Kovačević.

Podsetimo, Ceca Ražnatović započela je vezu sa osam godina mlađim Bogdanom Srejovićem, koji je bivši muž Zorane Tasovac, sadašnje devojke Saše Kovačevića.

