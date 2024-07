On je moj zaštitnik: Maja stala u odbranu Takija, pa otkrila sve detalje odnosa sa Stanislavom - ovo se Krofaku nimalo neće dopasti! (VIDEO)

Evo u kakvom odnosu je sa Stanislavom!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Maja Marinković progovorila je o svom odnosu sa Stanislavom Krofakom, ali i njenom ocu Takiju koji je protiv tog odnosa.

Majo hajde da napravimo retrospektivu tvog i Stanislavovog odnosa. Da krenemo od kraja, Taki je bio ljut, te je i dao neke ružne komentare za Stanislava - rekla je Ana.

-Taki je moj zaštitnik, ja sam njegova jedinica i mezimica. Taki je nas podržavao, ali kada je stigla čestitka od Stanislavove porodice, ja sam se malo razočarala što oni ne podržavaju. Taki je malo burnije odreagovao nego što treba, ali kada je gledao neke burnije situacije, mogu da ga razumem - rekla je Maja.

Kada je neko od mojih kolega saopštio Stanislavu da se Taki oglasio, on je rekao ne zanima ga - rekla je Ana.

-Ana ja sam ta koja odlučuje, ja prihvatam kritike, ali on ne može da utiče na naš odnos. Mi smo danas pričali, spustio je loptu - rekla je Maja.

Da li su njegovi malo preterali? - upitala je Ana.

-Ja sam prema njemu bila fenomenalna, nisam imala nijednu grešku, ponašala sam se savršeno. Ne želim da pričam o njegovoj majci, bratu i tati, mislim da su oni super ljudi. Meni je njegovo mišljenje bitno i bitan mi je on, imao je prilike da vidi kakva sam ja u spoljnom svetu - rekla je Maja.

Nisam čula da su njegovi rekli nešto loše o tebi, ali sam ispratila kada je Joca Novinar bio u Zagrebu, njegovi roditelji su rekli da nisu za tebe - rekla je Ana.

-Ne znam čemu potreba vređanje jedne žene, pričala sam sa Stanislavom, on je rekao da je to ružno. Meni je bitan on i njegovo razmišljanje. Ja sam ta koja se pita o svom životu i onome što ću ja odlučiti, nije sve ni sa druge strane bilo tako sjajno da bi se Takiju toliko zamerilo - rekla je Maja.

Da li Stanislav malo više priča kada su ugašene kamere? - upitala je Ana.

-On je još opušteniji van kamera - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P