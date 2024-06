Ovo je moj najveći blam: Ša dao zeleno svetlo Mioni, sa Stanislavom joj je zabranjeno samo jedno! (VIDEO)

Da li će Jovanovićeva preći granicu u hotelu sa bivšim dečkom Stanislavom?

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Nenada Aleksića Ša.

- Posle one drame ti lagano sedneš i organizuješ devjačko veče i pristaneš da kumuješ na svadbi. Hoćeš da otmeš mladu, a oni će da idu u hotel. Veći blam od ovoga ti nije trebao, kumašine - glasilo je pitanje.

- Tačno, veći blam od priče o bivšem odnosu šest meseci. Pričao sam pre nego što sam ušao, a onda na kraju balade ja ispadam lik koji je toliko loš i sve što radim je pogrešno. Žao mi je jer krivica treba da bude 50-50, jer ni ona, a ni ja nismo idealni u ovom odnosu. Najveći blam koji sam mogao da doživim je svadba, bivši parneri, a da li sam kum ili učesnik nije bitno. Ja znam šta sledi posle ovoga. Sledi nakon svadbe pitanje, slike, pa sam ja opet loše. Ja očekujem da moja devojka jednom ustane i kaže da imam ishistrene reakcije, ali da sam dobar momak kog ona voli, ali ja nisam ona da to kažem i da odbranim vezu. Meni je žeo što moja devojka ne skapira da ovo jeste blam za oboje, ako već nema emicije prema bivšem odnosu. Blam je za oboje što smo došli do ovoga, a nema ni gram razumevanja zašto je meni teško - govorio je Ša.

- Ti si za sve ispoštovan, nemoj sad da se praviš lud - dodala je Miona.

- Ja nisam nijednu sekunde rekao da ona sedi na podu. Meni tad bude žao, jer ne znam šta više da mislim. Treba da bude jasnija. Sve ovo je 70% zbog nje, ne staje uz partnera, hvali bivši odnos, kaje se. Postojim tu i ja, koji ima takve reakcije na sve te odgovore i ostavljanje prostora. Ja sam se ovde svađao i sa ženama. Šta ja još da radim? Jedino da budem sa strane i ne budem uz nju. Ja sam samo još trebao sinoć da nosim "Budemo videli" majicu, zagrlim Stanislava i poručim pesmu. Ja sam samo došao da ispoštujem - pričao je reper.

- Šta može, a šta ne može? Je l' nije bolje da kažeš da radi ona šta hoće, pa ti na kraju da odlučiš - rekla je voditeljka Ivana Šopić.

- To jeste tako, teoretski je to super i ja to hoću, ali ja crkavam. Ona se bivšim dečkom u hotelu, on u gaćama, ona u gaćama, pokriju se, pa ruka. Spavaš, pa u snu, kao i nas dvoje što spavamo. Ona meni kaže ja ću da legnem, pa onda on legne pored. Onda meni ide klip i Nenad je debilko. Koliko god da mi je teško, neka radi šta hoće - objašnjavao je Ša.

- On je već svoje rekao, ovo je sad performans - rekla je Miona.

- Je l' se stvarno plašiš da će da se uhvate za ruke? - pitala je Ivana.

- Nakon svega mi nije normalno da njih dvoje legnu u isti krevet. Sam čim da legnu u krevet, bivši partneri, nakon svega što smo prošli, meni je to pakao, iskreni. Videće se na svadbi njeno ponašanje, meni je sve to jezivo - nastavio je Aleksić.

- Njemu je i masaža raskid, zbog kadriranja - rekla je Miona.

Autor: A. N.