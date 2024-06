Ša prebledeo! Miona pristala na razgovor sa Stanislavom, vreme je da istina izađe na videlo! (VIDEO)

Priznala da bi na medenom mesecu igrala "Igru istinu" sa bivšim dečkom!

Na današnjoj debati, na kojoj je tema bila tolerancija u ljubavnim odnosima, došlo je do žestoke svađe između Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Naš problem u odnosu je njen bivši momak, treba da priča da je ne zanima - pričao je Ša.

- Ja mogu da pričam da me ne zanima, a da crkavam da se pomirimo. Ti sve vreme pričaš o njemu, ja nisam nijedne sekunde - rekla je Miona.

- Ti si dovela do ovde svadbe. Ja sam ušao čist u ovaj odnos, nemam emocije ni prema kome. Moja suštine je da me batali bivšeg odnosa i mi smo super - nastavio je on.

- Sve sam ja, uvela Stanislava, psovala ga, sama se smuvala sa sobom - dodala je Miona.

- Dovela je do toga da ja idem na momačko veče njenog bivšem momka. Poverenje može da se vrati tako što ću da pustim da ode u hotel - pričao je reper.

- Ajde. Meni bi svanulo - poručila bi Jovanovićeva.

- Šta ćeš ako dođe igra istine za njih dvoje u hotelu? - pitao je Marko.

- To je prag tolerancije, završili smo - odgovorio je Ša.

- Eto, šta on priča. Morala bih da odgovaram na pitanja, a meni se to ne sviđa. Ako sam tamo da li moram? - dodala je Miona.

- Vidiš da bi odgovorila - rekao je Marko.

- Meni nema logike da ustanem i kažem da sam rekla i da nemam šta da kažem, ako sam nešto rekla ja to mogu i da ponovim. Ja to ne radim jer volim, nego jer sam već rekla i samo ponovim - pričala je Miona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.